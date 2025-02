Angola: Les parlementaires apprécient le rapport d'exécution du troisième trimestre de l'OGE 2024

Luanda — L'Assemblée Nationale a évalué mardi le Rapport d'exécution du Budget Général de l'État (OGE, sigle en portugais) pour le troisième trimestre de l'année économique 2024.

Le document a été présenté par les députés de la 5ème Commission de l'Economie et des Finances, lors d'une réunion des commissions spécialisées de l'Assemblée Nationale.

Le rapport sera discuté et approuvé lors de la prochaine séance plénière prévue le 20 février, dans le cadre des pouvoirs de contrôle et de supervision du Parlement.

Lors de la réunion de mardi, les députés ont recommandé que le niveau général et les méthodes de collecte des recettes fiscales continuent d'être améliorés, en améliorant les sources et méthodes de collecte existantes et autres.

Les parlementaires ont défendu le soutien et l'augmentation de la production pétrolière nationale, à travers des concessions pour de nouveaux appels d'offres qui permettent d'attirer les investissements et d'augmenter la production, ainsi que de soutenir les actions visant à promouvoir le microcrédit pour l'agriculture familiale, dans le cadre de la sécurité familiale.

Le développement de la chaîne logistique pour faciliter le stockage, la conservation et le transport des centres de production agricole et l'amélioration des mécanismes de promotion des initiatives privées dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Diversifica Mais (Projet d'accélération de la diversification économique et de la création d'emplois) sont également inclus dans le document.

Ils ont également recommandé que les efforts soient poursuivis pour contenir la croissance de la dette publique, afin de garantir la soutenabilité des finances publiques et que la priorité soit donnée à l'achèvement des travaux existants et à la réhabilitation des principaux axes routiers du pays, dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'investissement public (PIP) et du Programme d'intervention intégré dans les municipalités (PIIM).

Les députés ont souligné l'intensification des actions de déconcentration administrative et financière pour élever les niveaux d'exécution budgétaire et l'amélioration des mécanismes de soutien aux communautés situées dans les zones les plus reculées du pays, dans le cadre du Programme d'Appui à la Production, à la Diversification des Exportations et à la Substitution des Importations (PRODESI).

Ils ont également souligné la consolidation des mesures économiques et financières, afin d'atténuer la dévaluation de la monnaie nationale et d'offrir aux familles un plus grand pouvoir d'achat et une plus grande attention à la mise en oeuvre financière du programme de renforcement de la lutte contre la criminalité économique, financière et la corruption.

Dans le domaine social, ils ont souligné, entre autres, l'augmentation du nombre de bénéficiaires des familles inscrites au Programme de Transparence Monétaire « Programme Kwenda », afin d'atténuer l'impact de la crise sur les familles les plus nécessiteuses.