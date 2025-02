Afrique: Addis-Abeba en mouvement intense à la veille de la réunion ministérielle

Addis — Le siège de l'Union africaine (UA), à Addis-Abeba, en Éthiopie, enregistre, depuis ce mardi, un mouvement frénétique de délégués et de journalistes engagés dans les activités de la 38ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA.

Une grande partie du mouvement se concentre sur la préparation de la 46ème session du Conseil exécutif de l'Union africaine, qui aura lieu mercredi et jeudi, préchambre du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, qui confirmera le président de la République d'Angola, João Lourenço, comme leader de l'organisation continentale jusqu'en février 2026.

La ruée est également notable dans le processus d'accréditation des délégués aux événements et des journalistes pour les couvrir.

Une partie de la délégation officielle angolaise est déjà dans la capitale éthiopienne, notamment le ministre des Affaires étrangères, Téte António, est arrivé ce soir, accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Bole par son homologue éthiopien, Gedion Timotheos, accompagné du secrétaire d'État aux Affaires étrangères de ce pays, Birtukan Ayano Dadi.

Le comité de réception comprenait également le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mendonça, et l'ambassadeur d'Angola en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), l'ambassadeur Miguel Bembe.

La secrétaire d'État à la Culture, Maria da Piedade de Jesus, et Manuel Domingos Augusto, membre du Groupe de travail pour la présidence de l'Angola à l'Union africaine, sont également à Addis-Abeba pour participer à l'événement.

La réunion examinera le rapport de la 49ème session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP), le rapport annuel sur les activités de l'Union, de ses organes et de ses champions, le rapport de la 15ème réunion du Conseil des ministres du commerce de la ZLECAf, ainsi que le rapport du CDC Afrique et de l'Urgence de santé publique et de sécurité continentale (PHECS).

Seront également analysés les projets d'instruments juridiques, les rapports des comités du Conseil exécutif, les points proposés par les États membres, le projet d'ordre du jour et les projets de décisions de la 38ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui se tiendra du 15 au 16 février.

L'homme d'État angolais dirigera l'UA représentant la région australe du continent africain, en remplacement de Mohamed Ould Ghazouani, chef de l'État de la Mauritanie, qui représente l'Afrique du Nord depuis février 2024.

La cérémonie d'ouverture comprendra des interventions du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, des ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie et de la Mauritanie, respectivement Gedion Timothewos et Mohamed Salem Ould Merzoug, ainsi que du secrétaire exécutif de la CEA.

Organisée par la Commission de l'Union africaine, l'ouverture de la réunion du Conseil exécutif réunira de hauts responsables de l'UA, des États membres et des partenaires de l'organisation.

La réunion élira et nommera également six commissaires de la Commission de l'UA et d'autres hauts fonctionnaires des organes de l'Union africaine.

Cette réunion ministérielle précède la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, au cours de laquelle le président João Lourenço assumera, dans le cadre de la rotation, la présidence en exercice de l'organisation continentale.

Durant son séjour en Ethiopie, João Lourenço tiendra des réunions bilatérales de haut niveau pour aborder les questions ayant trait à la paix et sécurité en Afrique, à la sécurité alimentaire, au développement économique durable, au chômage, à la pauvreté, à la santé et autres qui affectent le continent.

Concernant l'accession de l'Angola à la présidence tournante de l'UA, la commissaire de l'Union africaine à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable, l'ambassadrice Josefa Sako, estime que ce sera une période de grands défis et d'énormes responsabilités.

L'Angola, a-t-elle dit, assumera la direction de l'organisation dans un contexte géopolitique complexe, dans lequel les conflits persistants nécessiteront une diplomatie active et des stratégies efficaces de médiation et de stabilisation.