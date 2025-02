Tunisie: Ligue 1-19e journée - CA - Se lâcher enfin...

L'on attend toujours ce match-référence qui pourrait faire basculer le Club Africain dans une autre dimension.

C'est un match lourd de conséquences qui attend le CA aujourd'hui à Zarzis, un périlleux déplacement où l'ESZ l'attend de pied ferme. Talonnés justement par l'Espérance de Zarzis qui pointe à deux unités de leur adversaire du jour, les Clubistes viseront forcément la victoire pour deux raisons : la première revient à rester dans le sillage du leader et peut-être plus si le destin est favorable.

Et la seconde est en rapport avec les duels à distance avec les autres poursuivants que sont l'USM, l'ESS et le ST. « Lâcher les chevaux » à Zarzis est donc impératif pour le onze de David Bettoni, et il va falloir s'y employer avec davantage de convictions que lors de la récente sortie à Radès où le CA a trimé pour finalement faire plier EGSG.

Après avoir montré des signes d'inquiétude face à l'USBG et la JSO, le CA a, certes, rebondi à la réception d'EGSG sans pour autant faire l'unanimité sur la production d'ensemble. Des roses et des épines, il y en a eu à profusion en croisant EGS Gafsa et il revient à présent au coach Bettoni de remplir les blancs apparus dernièrement, car là, il affronte un adversaire d'un tout autre calibre.

Engager, mais rester vigilant

Ce faisant, si la prestation clubiste face à EGSG fut encourageante, pour préparer au mieux le rendez-vous de cet après-midi, David Bettoni a juste eu le temps de focaliser sur les insuffisances de certains qui ont, toutefois, pleinement répété leurs gammes dans l'optique du match d'aujourd'hui. Volet discours maintenant, le coach aspire à davantage de lucidité et d'attention dans les derniers mètres, sans omettre cependant de bien faire les choses en défense.

Bref, à Zarzis, le CA doit être prêt à revenir sur ses fondamentaux, soit prioriser la clairvoyance et la présence d'esprit. Pour Bettoni, qui a depuis le début de saison la possibilité de corriger certains détails relevés les jours de match, l'heure n'est plus aux essais et aux expérimentations.

En clair, si la rotation s'imposait d'elle-même jusque-là, à présent, il faudrait conserver le noyau de l'équipe, histoire d'améliorer les automatismes. Faire tourner, ça peut faire pencher la balance, mais conserver son ossature est aussi source d'émulation, comme par exemple redonner confiance à ses pistons, les Khélil, Semakula (absent ces derniers temps) et autre Ghaith Sghaïer, globalement dans le dur et dont le rendement et les absences plombent les résultats.

Ranimer et stimuler davantage ceux qui posent le pied sur le ballon, toujours au milieu, Kelaleche, Zemzemi aux côtés d'Ait Malek.. En fin de compte, seul Jules Armand Kooh, dans son registre, donne satisfaction, mais il n'en est qu'à ses tout débuts. A Zarzis, aujourd'hui, pour faire plier l'adversaire dans son fief, David Bettoni ne dérogera pas à ses principes et son intention d'aligner un onze d'attaquant.

Devant Ghaïth Yefreni, Shili, Hamza Ben Abda, Ali Youssef et Ghaith Zaâlouni composeront le quatuor défensif. Khélil, Zemzemi et Ait Malek évolueraient au coeur du jeu, juste derrière Philippe Kinzumbi, Hamza Khadhraoui et le Camerounais Kooh. Le coach a aussi plusieurs cordes à son arc avec Bassem Srarfi, Fahd Messmari, Hamdi Laâbidi, Sghaïer et Kelaleche, leur incorporation étant tributaire de la tournure des événements.