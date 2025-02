Tunisie: Le pays se prépare à accueillir davantage de touristes chinois

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a effectué hier, mardi 11 février 2025, une visite de travail à l'Institut Supérieur des Études Touristiques et Hôtelières de Sidi Dhrif. L'objectif de cette visite était de suivre le déroulement des activités de l'institut et de découvrir les programmes pédagogiques, de formation et de prospective dans différentes spécialités, telles que la formation des guides touristiques, les arts culinaires, les langues étrangères et la gestion. L'événement a réuni la présidente de l'Université de Carthage, la directrice de l'institut, plusieurs cadres du ministère, ainsi que le directeur général de l'Office National du Tourisme Tunisien.

Lors d'une déclaration à la presse, le ministre a souligné que l'Institut Supérieur des Études Touristiques et Hôtelières de Sidi Dhrif est le seul établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans le domaine du tourisme en Tunisie et l'un des plus importants à l'échelle mondiale. Cet institut forme des cadres supérieurs dans des domaines tels que la gestion touristique, hôtelière, les arts culinaires, la restauration, et d'autres spécialités connexes.

Il a précisé que la stratégie de formation de l'institut a considérablement évolué, notamment grâce à une approche combinant théorie et pratique. Cela est rendu possible par la présence de compétences pédagogiques de haute qualité, d'un environnement propice à l'application des connaissances et de la mise en oeuvre de projets pratiques. De plus, les accords de coopération, tant au niveau national qu'international, ont grandement contribué à renforcer la qualité de la formation et à adapter les programmes aux évolutions du secteur touristique.

Le ministre a également indiqué que des efforts sont en cours pour développer de nouveaux programmes de formation dans certaines spécialisations, en réponse aux demandes des professionnels et aux exigences du marché du travail, tant au niveau local qu'international. Parmi ces initiatives, figure la formation dans diverses langues étrangères, notamment le chinois, afin de mieux accueillir les visiteurs chinois, tout en améliorant l'offre touristique par des services complets et de qualité, incluant des guides touristiques, des arts culinaires, ainsi que l'accueil et l'accompagnement des visiteurs.

Sofiane Tekaya a également souligné que le ministère du Tourisme travaille, en collaboration avec toutes les parties concernées, à augmenter le nombre de touristes chinois en Tunisie, en particulier après la visite d'État du président de la République, Kaïs Saïed, en Chine du 28 mai au 1eᣴ juin 2024, ainsi que la visite du chef du gouvernement, Kamel Maddouri, du 2 au 6 septembre 2024, pour participer au Forum de Coopération sino-africain. L'année dernière, la Tunisie a accueilli près de 24 000 touristes chinois, et l'objectif est d'atteindre 30 000 touristes chinois en 2025, dans le cadre de la stratégie du ministère visant à diversifier les marchés touristiques mondiaux.