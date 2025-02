Tunisie: Football/Ligue 1 - 19e journée/EST - Chiheb Jebali d'entrée !

Selon les derniers échos en provenance du Parc B, la nouvelle recrue, Chiheb Jebali, a de fortes chances d'être titulaire cet après-midi.

La gestion d'un effectif, aussi riche soit-il, est essentielle pour la réussite d'une équipe sur une saison. Et même si les entraîneurs ont tendance à répéter que tous les matchs sont importants, il y a des confrontations qui sont beaucoup plus cruciales que d'autres, particulièrement quand un titre se joue sur un seul match, la Supercoupe notamment.

C'est pourquoi Laurentiu Reghecampf apportera deux changements au moins à son onze de départ face à l'ES Métlaoui cet après -midi. Aux derniers échos en provenance du Parc B, la nouvelle recrue, Chiheb Jebali, a de fortes chances d'être titulaire.

Youssef Belaïli ménagé

Sous la menace d'un troisième avertissement suspensif, Youssef Belaïli sera ménagé tout à l'heure en prévision du match de la Supercoupe de Tunisie. Il sera remplacé par Mohamed Mouhli. Cela dit, deux joueurs ne sont pas encore totalement prêts pour reprendre la compétition et, jusqu'à hier, leurs chances de reprendre du service sont restées minimes.

Il s'agit de Roger Aholou qui traîne une blessure de fatigue depuis la semaine dernière, qui l'a contraint à sauter le match de samedi dernier lors du derby disputé contre le Stade Tunisien. Pour le cas du milieu défensif togolais, Laurentiu Reghecampf préfère ne pas prendre de risque inutile et devait trancher à la dernière minute quant à sa convocation ou pas.

Par contre, Elyas Bouzaiene est bien parti pour avoir du temps de jeu tout à l'heure. Reste à savoir s'il sera titulaire ou incorporé en cours de jeu. Ceci dit, pour le poste d'arrière droit, le coach « sang et or » a l'embarras du choix entre Ben Ali, Bouchniba et Bouzaïene.

Cet après-midi, l'objectif des "Sang et Or" est d'aligner la passe de cinq, histoire de garder leur rang de leaders étant donné qu'ils n'ont que deux longueurs d'avance sur leur dauphin le CA et sont suivis de près par l'USM qui clôture la troisième marche avec seulement trois points de retard.

Outre qu'il n'est plus permis de perdre d'autres points en championnat, les "Sang et or" doivent rester sur leur lancée afin de garder le moral au top dans la perspective de la Supercoupe de Tunisie, mais aussi pour ne pas gâcher la fête samedi avec l'exposition du Trophée de la Coupe du monde des Clubs avant le coup d'envoi du match.