Tunisie: Ligue 1 - 19e journée - CSS - Sans pression

Dans un match sans enjeu crucial pour eux, les coéquipiers de Aymen Dahmen chercheront un succès sans se jeter aveuglément dans la gueule du loup, face à une équipe gafsienne qui sera, elle, devant l'obligation de l'emporter.

Huitième au classement avec 25 points après 18 journées, le CSS n'a plus rien à espérer ni à craindre en championnat. Rien à espérer parce qu'il n'est plus concerné ni par le titre avec un retard de 14 points sur l'Espérance , ni par la 2e, 3e ou 4e places qualificatives pour une compétition africaine avec des concurrents directs pour ce challenge.

Plus rien à craindre aussi car il n'a pas à se soucier de la lutte pour le maintien avec 15 points d'avance sur le premier relégable qu'est pour le moment son adversaire du jour, El Gawafel de Gafsa qui n'a que 10 points au compteur. Le seul objectif qui reste logiquement accessible et convoitable pour la bande de Lassaâd Dridi, c'est d'avancer d'une position.

Les deux points perdus contre la JSO ont, en effet, éteint la dernière illusion de pouvoir rester dans le rétroviseur des équipes du haut du peloton. Le problème qui se pose pour le technicien des Sfaxiens est comment maintenir en éveil constant une équipe qui n'a plus rien à gagner avec des matches sans aucun enjeu réel.

Le seul avantage à tirer de cette absence de pression et d'obligation de résultat, c'est de préparer dans le calme la Supercoupe et de tenter d'aller jusqu'au bout en Coupe de Tunisie pour ne pas sortir les mains vides et pour essayer de sauver ce qui peut l'être avec l'octroi d'un trophée.

Un dispositif plus équilibré

Ce ne sera pas donc une surprise si les Sfaxiens n'abordent pas leur match de cet après-midi contre les protégés de Skander Kasri avec l'esprit d'un quitte ou double. Lassaâd Dridi ne mettra pas ainsi aveuglément tout son potentiel offensif dans la bataille (surtout en l'absence de Mohamed Dhaoui qui a encore un match de suspension à purger et de Achraf Habbassi), comme il l'a fait désespérément dans les dernières vingt minutes contre l'équipe d'El Omrane au point de dérégler fortement l'équilibre de son dispositif.

Ce match à Gafsa, sans enjeu crucial pour ses protégés, sera une occasion pour lui de continuer à chercher les bonnes formules dans les trois compartiments et à donner plus de temps de jeu à ces jeunes qu'il veut incorporer dans l'effectif.

Pour une fois, il va privilégier la prestation collective de l'ensemble de son groupe et faire en sorte que le résultat soit la juste récompense d'une mainmise incontestable sur le débat et d'un meilleur comportement de ses joueurs sur le terrain. Même si, face à son équipe, il y aura un adversaire qui ne va pas lésiner sur les moyens pour arracher la victoire tellement sa situation est très précaire et qu'il n'a plus que quelques cartes à jouer pour assurer sa survie en Ligue 1.