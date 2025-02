Tunisie: Le pays et l'Unité de recherche médicale navale américaine lancent des projets de surveillance génomique pour pour lutter contre les épidémies

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé hier, mardi 11 février 2025, une réunion au siège du ministère avec des représentants de l'Unité de recherche médicale navale américaine (NAMRU-EURAFCENT), en présence d'experts de la branche de l'unité basée au Caire, ainsi que d'une délégation de haut niveau de l'ambassade des États-Unis à Tunis.

Selon un communiqué publié mercredi 12 février 2025, cette rencontre a permis d'évoquer les projets de coopération commune dans les domaines de la surveillance génomique des virus, des maladies respiratoires et des épidémies émergentes. L'entretien a réuni le directeur général de la Santé et des experts issus de diverses structures concernées.

Les discussions ont porté sur le développement d'un projet pilote de surveillance des virus génomiques et des maladies respiratoires infectieuses, y compris les maladies transmises par les moustiques. Plusieurs décisions pratiques ont été adoptées pour renforcer cette coopération, notamment :

· Poursuivre la coopération sanitaire entamée en 2022 avec le financement de NAMRU-EURAFCENT.

· Étendre les recherches scientifiques sur les maladies virales et bactériennes en soutenant les programmes de surveillance et de suivi.

· Renforcer les programmes de surveillance des maladies respiratoires aiguës et des fièvres, ainsi que la surveillance des vecteurs insectes.

· Améliorer les procédures de dépistage et de prévention des maladies transmises par les vecteurs, tout en élargissant les recherches vers de nouveaux projets.

· Soutenir les centres nationaux de recherche et d'études et inclure les institutions sanitaires dans les projets de recherche.

· Développer les capacités de laboratoire et sur le terrain pour détecter les agents pathogènes épidémiques et renforcer la réponse sanitaire.

Le ministre de la Santé a salué les résultats préliminaires de ces projets et a souligné leur importance pour améliorer les mécanismes de surveillance et de recherche épidémiologique, insistant sur la nécessité de continuer à suivre les maladies virales et parasitaires émergentes.

Il a également réaffirmé l'engagement de la Tunisie à renforcer son partenariat avec l'unité de recherche médicale navale américaine, dans le but de renforcer les systèmes de surveillance sanitaire et de limiter la propagation des maladies infectieuses.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de renforcement de la sécurité sanitaire, en développant des recherches scientifiques sur le terrain et en exploitant les dernières technologies en matière de surveillance génomique et de recherche épidémiologique, contribuant ainsi à améliorer la préparation sanitaire et la réactivité face aux épidémies.