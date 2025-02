Tunisie: Xiaomi dévoile la série Redmi Note 14 au pays - Des prix variés pour tous les budgets

Xiaomi Corporation, entreprise d'électronique grand public et de fabrication intelligente dont le coeur est constitué de smartphones et de matériel intelligent connectés par une plateforme d'Internet des objets ("IoT"), a annoncé le 7 février 2025 le lancement en Tunisie de la série Redmi Note 14. Cette dernière gamme comprend quatre appareils qui font passer le Redmi Note au niveau supérieur : Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G et Redmi Note 14.

Doté d'un système de caméra IA haute résolution, d'une durabilité à toute épreuve et d'une expérience impressionnante, le Redmi Note 14 Series bénéficie de toutes les améliorations nécessaires pour offrir à un public plus large des fonctionnalités de niveau phare.

Le système d'appareil photo au coeur de la nouvelle série est conçu pour la photographie de haut niveau. Les variantes Pro sont dotées d'un puissant système d'appareil photo AI de qualité professionnelle de 200 mégapixels avec stabilisation optique de l'image (OIS), permettant aux utilisateurs de capturer des détails incroyables.

De plus, les options de zoom avancées offrent une polyvalence exceptionnelle, qu'il s'agisse de capturer les plus petits détails avec un zoom sans perte de qualité optique 2x et 4x, d'atteindre des sujets éloignés avec un zoom numérique jusqu'à 30x sur le Redmi Note 14 Pro+ 5G ou de débloquer de nouvelles possibilités créatives avec un zoom numérique 20x sur le Redmi Note 14 Pro.

Le Redmi Note 14 et le Redmi Note 14 5G sont équipés d'un système d'appareil photo AI de 108 mégapixels qui offre des couleurs éclatantes et des détails précis, rendant la photographie de haute qualité accessible à tous les niveaux de prix de la série.

Par ailleurs, la nouvelle série est conçue pour répondre aux exigences de la vie quotidienne grâce à une résistance robuste aux chutes, aux éclaboussures et aux rayures. Mais au-delà de la résistance aux chutes et aux rayures, la série est également conçue pour résister aux éléments.

De plus, l'ensemble de la gamme dispose d'un écran optimisé pour garantir une réactivité et une précision accrues lors de la saisie tactile, même dans des conditions humides ou huileuses. Grâce à ces caractéristiques de durabilité exceptionnelles, la série Redmi Note 14 est prête à affronter tous les aléas de la vie.

Il est à noter que le Redmi Note 14 Pro+ 5G est disponible en noir minuit, violet lavande et bleu givré, avec deux variantes de stockage : (12GB, 512GB) à 1999 TND et (8GB, 256GB) à 1749 TND

Le Redmi Note 14 Pro est disponible en noir nuit, violet Aurora et bleu océan, avec deux variantes de stockage: (12GB, 512GB) à 1399 TND et (8GB, 256GB) à 1169 TND

Le Redmi Note 14 5G est disponible en noir nuit, violet lavande et vert corail, avec deux variantes de stockage. (8GB, 256GB) à 1049 TND et (6GB, 128GB) à 949 TND

Le Redmi Note 14 est disponible en noir nuit, violet brumeux, bleu océan et vert citron vert, avec trois variantes de stockage. (8GB, 256GB) à 839 TND, (8GB, 128GB) à 789 TND et (6GB, 128GB) à 699 TND.