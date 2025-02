Tunisie: Open du Qatar - Ons Jabeur confirme

Une belle et convaincante victoire hier de Ons Jabeur au second tour face à un top 10, la Chinoise Zheng. Les débuts difficiles de la Tunisienne (3-1 pour Zheng et deux breaks) ont été effacés par un retour flamboyant de Ons qui servait bien, jouait bien du fond du court en tentant des amortis et en provoquant des erreurs de son adversaire. Zheng n'a pas trouvé ses repères surtout avec beaucoup de coups parallèles ratés et une fébrilité qu'on a rarement vue chez elle.

Ons a bien conclu le premier set 6-4 en prenant le service de Zheng et puis en enchaînant 3-0 au second set. Tout réussissait presque à notre joueuse qui a retrouvé sa première balle et aussi sa précision sur les retours et les accélérations croisées. 4-1 puis 5-1 et une balle de match ratée, mais ce n'était pas grave. Ons était si supérieure à Zheng hier. 6-2 pour l'emporter et 2 sets en faveur de Ons qui confirme son retour en forme en ce début de saison 2025.

Elle est bien tactiquement et mentalement en commettant moins de fautes directes et en retrouvant son impact sur le court. Le côté technique est toujours là avec certains points spectaculaires. Aux huitièmes, Ons affrontera l'Américaine Sophie Kenin. Même objectif, avancer sur ce tableau et jouer pour les premiers rôles dans un tournoi où les meilleures souffrent tant. Un match à prendre au sérieux car l'adversaire est une joueuse accrocheuse.