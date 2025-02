Guinée: Plusieurs ateliers de menuiserie et leurs contenus partis en fumée à Dabondy

Ce mercredi 12 février 2025, un incendie s'est déclaré au niveau des ateliers de menuiserie de Dabondy dans la commune de G'bessia en banlieue de Conakry. Selon des témoignages recueillis sur place, plus de 50 ateliers sont partis en fumée, causant la perte de plusieurs matériels.

Touré Amara, président de l'Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée revient sur les circonstances de cette incendie.

<< Depuis 06 heures du matin, j'ai commencé à recevoir des appels par-ci par-là. La première personne qui m'a appelé, j'ai eu peur, il me dit que président presque tout Dabondy à pris feu. Directement je suis venu sur le terrain, dès que suis arrivé, j'ai d'abord cherché à savoir la cause de l'incendie, parce que généralement quand y a l'incendie, il y a une cause. Après ils m'ont dit que l'incendie s'est produit entre 01 heure et 04 heures du matin. Et se sont les femmes du quartier qui utilisent souvent les fourneaux qui sont venus jetés les ordures quelque part. C'est ainsi que à 04 heures du matin, les enfants ont compris qu'il y a du feu dans les ateliers. Ils ont essayé d'éteindre, pensant que c'était déjà maîtrisé, ils sont rentrés se couchés. Entre 05h-06 heures du matin, le feu a repris, et c'était maintenant incontrôlable >>, a expliqué le président de l'Union.

Toujours selon notre interlocuteur, les dégâts causés sont très énormes, il y a eu plus de 50 ateliers qui sont partis en fumée, contenant des lits et machines.

Sékou Ahmed Mansaré, victime de cette incendie, a indiqué que dans ces ateliers, plusieurs ouvriers y travaillent, et c'est des milions qu'ils ont perdu à travers cette incendie. Il a invité les autorités de les assister.

Touré Amara renchérit en laissant entendre qu'il a appelé au niveau du département de la culture pour qu'il vienne à leur aide, tout en demandant aussi aux personnes de bonnes volontés de les secourir, car ils ont tout perdu.

Au moment où nous quittions les lieux, certaines victimes étaient inconsolables.