Tunisie: Protection civile-gestion des catastrophes naturelles - Savoir s'adapter aux risques liés aux changements climatiques

« L'accueil par la Tunisie de la conférence internationale des chefs d'équipes de recherche et de sauvetage confirme son engagement à renforcer la coopération internationale pour faire face aux défis croissants en matière de gestion des catastrophes », a déclaré mercredi Abdessamad Ben Jeddou, directeur général de l'Office National de la Protection Civile.

Dans son discours à l'École Nationale de la Protection Civile, il a souligné que les catastrophes naturelles auxquelles le monde assiste exigent une planification et une coordination minutieuses pour gérer les crises.

Dans ce contexte, il a indiqué que le Conseil consultatif international de recherche et de sauvetage a réussi à créer un réseau mondial intégré d'équipes de recherche et de sauvetage et travaillera avec la Tunisie pour développer des mécanismes de coopération, améliorer les méthodes d'intervention et assurer l'application des meilleures normes dans le domaine de la recherche et du sauvetage.

Il a réitéré l'engagement de la Protection civile tunisienne à respecter les normes internationales dans le domaine de la recherche et du sauvetage, ce qui fait partie de son engagement à participer aux efforts internationaux pour relever les défis futurs.

Pour sa part, le général de brigade Saleh El Garbi, directeur du département à l'Office National de la Protection Civile, a indiqué que ce forum est une plateforme d'échange d'expériences et présente de nombreux avantages pour les défis de la Tunisie dans le domaine de la recherche et du sauvetage, notant que le forum, qui se déroule du 9 au 14 février, est suivi par environ 150 représentants d'équipes internationales de recherche et de sauvetage classées en provenance de 45 pays.

Il a indiqué que l'unité spécialisée tunisienne de la protection civile a passé avec succès le test de classification depuis 2022 et que la Tunisie aspire à être une destination internationale pour accueillir des délégations internationales dans le domaine.

Il a ajouté que la Tunisie dispose d'une excellente expertise humaine qui a pu fournir une assistance internationale aux pays touchés par des catastrophes naturelles, telles que le tremblement de terre en Turquie et en Syrie et les inondations dans la ville libyenne de Derna.

Pour sa part, le général de brigade Aymen Slimi, chef de l'unité spécialisée de la protection civile, a expliqué qu'à la lumière du changement climatique et de l'évolution générale du climat, il est nécessaire que les équipements de protection civile soient adaptés aux défis environnementaux.

Il a mis l'accent sur les compétences des équipes tunisiennes de recherche et de sauvetage, dont les capacités sont comparables à celles de nombreux pays développés, insistant sur l'importance de la coopération internationale dans ce contexte pour s'informer et maîtriser les nouvelles normes dans le domaine de l'intervention rapide et du développement des techniques de sauvetage.