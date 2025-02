Sénégal: Le lycée Kennedy pousse ses filles vers les séries scientifiques

Dakar — Le Lycée des jeunes filles John Fitzgerald Kennedy, situé en plein coeur de Dakar, dans le quartier populaire de Colobane, positionne de plus en plus ses élèves dans les filières scientifiques, les poussant à l'excellence avec le soutien d'anciennes pensionnaires, par un système de bourses et de mentorat.

Créés en 1964, le collège et le lycée John Fitzgerald Kennedy (JFK) n'accueillent que des jeunes filles de la 6eme à la terminale pour un effectif qui tourne autour de 2600 élèves pour l'année académique 2024-2025.

L'établissement encourage de plus en plus les élèves à suivre les séries scientifiques, arrivant même cette année à avoir presque le même nombre de classes en séries littéraires qu'en S1 et S2.

Cette année, le lycée compte cinq classes de seconde en séries scientifiques et six classes de seconde en séries littéraires.

Une répartition équilibrée, puisque les années précédentes, il y avait juste deux à trois classes en séries scientifiques, renseigne la proviseure, Fatimata Sow Sarr.

"Quand on parle d'excellence, forcément on parle de sciences", a soutenu la proviseure, dans un entretien avec l'APS, dans le cadre de la célébration de la Journée des femmes et des filles en sciences.

Le 22 décembre 2015, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté une résolution par laquelle elle décide de proclamer le 11 février de chaque année Journée internationale des femmes et des filles en sciences.

Le Lycée JFK se fait un "point d'honneur de maintenir l'excellence en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup plus de filles qui s'intéressent à la filière scientifique. Quand on parle d'excellence, forcément on parle de science", a indiqué sa proviseure.

Tous les élèves de la série S1, de la première à la terminale bénéficient d'une bourse, une discrimination positive pour encourager et motiver les filles dans ces filières.

Ces bourses sont offertes aussi bien par le lycée que par les anciennes du lycée et l'Amicale des retraités. L'Association "Toujours Kennediennes", des anciennes de l'établissement, assurent également un "mentorat" à ces élèves pour qu'elles poursuivent dans ces filières scientifiques.

Pendant tout le cursus des élèves, avant même d'arriver au lycée, déjà à partir du collège, beaucoup de programmes sont mis en oeuvre dans l'établissement pour encourager les élèves à se familiariser aux séries scientifiques et à y rester jusqu'à l'obtention du baccalauréat.

Avec un club scientifique animé par les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences de la vie et de la terre (SVT), l'établissement de jeunes filles incite ses élèves également à suivre des cours d'informatique pour se familiariser à l'outil numérique.

Le lycée organise ainsi des activités où sont conviées "des femmes scientifiques connues et moins connues mais inspirantes, présentées en modèle aux élèves".

"Nous emmenons nos élèves à assister à des activités de journée de carrière, l'occasion pour elles de rencontrer des femmes scientifiques qui parlent de leur cursus et les meilleurs exemples, ce sont les anciennes élèves du lycée Kennedy", a expliqué la proviseure.

Au Lycée JFK, toutes les dispositions sont également mises oeuvre pour que les laboratoires puissent être aux normes, attractifs avec tous les intrants nécessaires pour faire des expériences avec une équipe pédagogique disponible. Des initiatives, selon la proviseure, pour que les jeunes élèves puissent embrasser les filières scientifiques.

"Les filles qui sont dans les séries scientifiques ont les meilleurs résultats. Ce n'est pas une pierre que je lance dans le jardin des autres filles dans les séries littéraires parce qu'il y a de très bonnes élèves mais, les filles en S1, S2 ont beaucoup plus de résultats. Elles sont beaucoup plus travailleuses, vraiment concentrées et elles participent aussi aux activités du lycée ».

En termes de résultats et de performances, "le lycée Kennedy est très au-dessus de la moyenne nationale et l'objectif c'est de faire beaucoup mieux", se réjouit la proviseure.

Rose Khadijatou Diallo, élève en classe de 1ère S2 au lycée Kennedy estime qu'aborder les séries scientifiques est "un atout pour l'élève avec beaucoup plus de perspectives"

"Avec le baccalauréat scientifique, on a plus d'opportunités de carrières et un choix plus large dans les études supérieures alors qu'avec le baccalauréat littéraire, les choix sont plus restreints. Donc, la filière scientifique, c'est un plus, c'est un atout", souligne la lycéenne.

La spécificité "filles"

Le fait d'avoir que des filles dans un lycée constitue également "une autre paire de manche" pour les responsables du lycée.

Pour avoir fréquenté un établissement mixte avant d'être proviseure de cet établissement féminin, Fatoumata Sow Sarr soutient que »l'enjeu majeur est de tenir compte de la situation de vulnérabilité qui peut être inhérente à la condition de jeunes filles dans nos pays ».

"La vulnérabilité peut être souvent inhérente à la condition de jeunes filles dans nos Etats, et cela peut être une contrainte. Le fait aussi qu'elles soient souvent victimes d'abus, de problèmes sociaux dans la famille et au sein de la communauté peuvent être des obstacles à leur épanouissement à l'école", selon la proviseure.

D'où le besoin du lycée en service d'assistance sociale. A défaut, une cellule d'écoute a été mise en place. Elle est coordonnée par un professeur, appuyé par une équipe composée d'autres enseignants et du personnel administratif, d'anciennes du lycée regroupées dans deux associations et de l'Amicale des retraités du lycée.

Une boîte aux lettres anonyme permet de recueillir des informations et des besoins spécifiques des élèves qui sont traitées, pour permettre de meilleures conditions d'apprentissage mais également, du vivre ensemble au sein de l'établissement.

Observatoire de la déperdition scolaire

Un Observatoire de la déperdition scolaire permettant de détecter les cas d'élèves vulnérables pour les aider et les accompagner à poursuivre leurs études a été mis en place.

Ces élèves sont ainsi accompagnées par des appuis, soutien scolaire, bourses, l'achat de médicaments et de fournitures, selon la proviseure, relevant que la plupart du temps les bénéficiaires ont de très bons résultats.

Le lycée dispose également d'une infirmerie qui fournit même des serviettes hygiéniques aux filles en cas de besoin. L'élève qui est en période de menstrues sait qu'elle peut se présenter sur place et avoir une garniture.

"Même en cas de survenue de grossesses, ces élèves reviennent et bénéficient d'une suspension de scolarité. On est beaucoup plus dans le maintien pour faire en sorte que nos élèves ne soient pas exclues", rassure la proviseure.

Toutefois, l'établissement qui commence à sentir le poids de l'âge a besoin d'être rafraichi avec une voierie intérieure à reprendre, des salles de classe et une cantine scolaire à construire.

Pour la proviseure, le seul lycée des jeunes filles de Dakar et des environs mérite de la part des autorités une discrimination positive pour de "meilleures performances de ses élèves".

»Il y a beaucoup de choses à faire, il y a la voirie à reprendre, il y a des salles de classe à ajouter, nous avons toujours des rouleuses et il y a la cantine à mettre en place et à pérenniser. La spécificité du lycée Kennedy nécessite une discrimination positive pour mieux prendre en charge les besoins des élèves », plaide-t-elle.

"Toujours Kennediennes"

Les anciennes élèves, "Toujours Kennediennes", travaillent aujourd'hui avec a Fondation Sonatel pour pouvoir offrir des bourses aux élèves des séries scientifiques de la seconde à la terminale afin de les motiver mais également un encadrement dans la préparation du baccalauréat.

Coumba Ngouye Thiam Gueye, présidente de l'association "Toujours Kennediennes" qui regroupe d'anciennes élèves du lycée Kennedy, a déclaré que l'accompagnement des élèves dans les séries scientifiques est "une priorité pour l'association".

Elle annonce que la Journée internationale des femmes et filles en sciences célébrée chaque 11 février, sera désormais inscrite dans le calendrier de l'association dans le but de vulgariser les filières scientifiques avec des activités.

"Nos activités consisteront à sillonner l'ensemble du territoire pour faire un maillage, afin d'inciter les jeunes filles à aborder les séries filières et faire des plaidoyers pour le maintien des filles à l'école", dit-elle.

Ces activités seront accompagnées par "des modèles de femmes qui évoluent dans les métiers scientifiques pour discuter, orienter et encourager ces jeunes filles désireuses de suivre leurs pas".

L'association a aussi initié un programme de parrainage de lycéennes ayant des difficultés pour suivre leur cursus scolaire dans le but de les accompagner avec des conseils et des orientations.

Penda Ndiaye Cissé, présidente de l'Association des anciennes élèves du lycée Kennedy, une autre entité qui regroupe d'ancienne élèves, abonde dans le même sens.

En "parfaite collaboration avec l'administration de l'école", cette association essaie chaque année de voir dans quelles mesures elle peut intervenir et apporter son soutien au lycée.

"Nous sommes déjà intervenus pour accompagner les élèves pendant l'organisation des cérémonies de graduation du baccalauréat et des cérémonies de distribution des prix ainsi que la création d'une fontaine à eau", a indiqué Penda Ndiaye Cissé.

Après avoir offert et rénové des tables bancs, l'association compte acquérir des microscopes pour le laboratoire du lycée grâce aux dons et cotisations.