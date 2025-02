Afrique du Nord: La Tunisie en passe de devenir un pôle régional pour les startups en Afrique du Nord

Omar Bouzouada, directeur général de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) a indiqué que le guichet virtuel de l'innovation sera lancé dans les prochains jours, lors de sa participation au « Sommet de l'innovation Tunisie 2025", une plateforme pour impulser la croissance technologique » qui s'est tenu mercredi à Tunis.

Il a ajouté que ce guichet sera un espace unifié qui regroupera toutes les structures oeuvrant dans le domaine de l'innovation en termes de réflexion collective, d'accompagnement des startups, et de structures de financement afin de faciliter le processus de communication et de réseautage virtuel entre toutes les parties concernées.

Omar Bouzouada a indiqué que la Tunisie dispose de capacités et de compétences qui lui ont permis de se doter d'un système d'innovation intégré et de structures d'appui et d'accompagnement dans les secteurs public et privé, ajoutant que le gouvernement met à la disposition des jeunes et des diplômés tous les outils et les mécanismes nécessaires pour promouvoir les projets innovants afin que la Tunisie devienne un pôle et acquière une position régionale et mondiale dans le domaine de l'innovation.

Il a souligné la volonté de la Tunisie à tirer profit de sa position stratégique pour mettre en place un système d'innovation dans un contexte ouvert aux opportunités d'investissement et de partenariat.

Alberto Onetti, président de Mind the Bridge, spécialisé dans l'appui aux grandes entreprises pour la mise en oeuvre de stratégies d'innovation ouverte et le développement d'écosystèmes locaux pour les startups, a présenté les conclusions du rapport TACscaleup Tunisia 2025, une étude approfondie sur l'environnement des entreprises tunisiennes et les opportunités de développement.

Selon le rapport, la Tunisie accueillera 17 startups à croissance rapide et plus de 1450 startups cette année, ce qui en fait l'une des 10 premières destinations africaines pour l'innovation technologique, et elle est en passe de devenir un centre régional pour les startups en Afrique du Nord-Ouest.

La Tunisie reste confrontée à des problèmes de financement par rapport à des écosystèmes d'innovation plus dynamiques, même si elle atteindra 200 millions de dollars d'investissements. La Tunisie consacre 0,4 % de son PIB à l'innovation, devant le Maroc (0,2 %) et l'Algérie (0,1 %).

Pour sa part, l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Brunas, a souligné que l'innovation et l'esprit d'entreprise sont des moteurs essentiels pour construire un avenir durable et compétitif.

L'ambassadeur a souligné que de telles initiatives témoignent du dynamisme de la coopération tuniso-italienne dans le domaine technologique et ouvrent des perspectives prometteuses dans les secteurs de l'énergie et de la numérisation.

Pour sa part, Carla Napolitano, responsable de l'innovation chez Terna, a souligné que la Fondation contribue au développement des startups et de l'entrepreneuriat tunisiens, soutenant ainsi la transformation de la Tunisie en un centre de référence pour l'innovation ouverte dans la région de l'Afrique du Nord.

Une session spéciale intitulée « Success Stories of the Startup Ecosystem » a mis en lumière la carrière d'Issam Samai, PDG de Watno, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions IoT intelligentes, l'entreprise étant l'une des réussites les plus marquantes des startups tunisiennes sur la scène internationale.

Le sommet a également abordé les questions de l'innovation ouverte en tant que catalyseur de la transformation régionale, de la « R&D en tant qu'outil de croissance », de la « transformation des entreprises tunisiennes en leaders industriels » et du « financement et de l'accompagnement : Catalyseurs pour la croissance des start-ups »

Le Sommet de l'innovation Tunisia 2025 a été organisé en présence d'un certain nombre d'entrepreneurs, de startups, d'investisseurs et de décideurs dans le but de façonner l'innovation en Tunisie et à l'étranger. L'événement a été organisé sous les auspices du Comité National des Chambres de Commerce Internationales en Tunisie, en partenariat avec Terna Renewal, et avec le soutien de Mind the Bridge et ALICE, afin de souligner le rôle stratégique de la Tunisie en tant que hub régional de l'innovation.