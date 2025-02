Afrique: Yassine Fall participe à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA à Addis Abeba

Dakar — La ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, prend part à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est ouverte, mercredi, à Addis Abeba en Ethiopie.

"J'ai entamé ma mission à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour participer à la 46e session ordinaire du Conseil Exécutif de l'Union Africaine (les 12-13 février), en prélude au 38e Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'UA", a-t-elle publié sur X.

Dans la capitale éthiopienne, Yassine Fall a déclaré avoir échangé avec ses homologues Mohamed Ali Nafti de la Tunisie et Al-Taher Salem Al-Baour de la Libye.Le Conseil exécutif va procéder à l'élection de six commissaires de la Commission de l'Union africaine et de cinq (5) membres du Conseil de paix et de sécurité de la même organisation.

Il va également nommer un membre de l'Agence spatiale africaine, un membre du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant et le vice-président du Conseil de l'Université panafricaine.

La réunion du Conseil exécutif va élire cinq membres du Conseil consultatif de l'Union africaine pour la lutte contre la corruption (CCUAC) et six membres de la Commission de l'Union africaine sur le droit international (CUADI).

Outre ces élections, le Conseil exécutif de l'UA examinera plusieurs rapports notamment les rapports des Comités du Conseil Exécutif et du Projet d'ordre du jour et des projets de décisions de la trente-huitième session ordinaire de la Conférence de l'UA.

La 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine (UA) va se tenir les 15 et 16 février 2025, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne sous le thème : "Année de la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais de réparations".