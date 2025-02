Sénégal: Dr Fatou Bintou Sarr, une scientifique au parcours exemplaire

Dakar — Fatou Bintou Sarr, Professeur titulaire de Physiologie humaine à l'Université Iba Der Thiam de Thiès depuis 2013, est une scientifique au parcours exemplaire qui a été offerte en modèle aux filles, en 2023, lors du concours »Miss Mathématiques » et »Miss Sciences ».

Pr Sarr a enseigné pendant 9 ans à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie (FMPOS) de l'UCAD.

Après l'obtention du baccalauréat série D au Lycée Lamine Guèye ex Van Vollenhoven en 1994, Fatou Bintou Sarr, la cinquantaine, a obtenu son doctorat en médecine à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle y a aussi obtenu des Diplômes d'études spéciales (DES) en médecine du travail et en médecine du sport.

Pr Sarr est également titulaire d'un DEA en sciences biologiques, option physiologie humaine et d'un PhD en physiologie humaine. Elle a réussi au concours d'agrégation en 2012 et est Professeur titulaire depuis 2017.

Les travaux du Prof Fatou Bintou Sarr portent sur la physiologie et la physiopathologie respiratoire qui constitue sa principale thématique mais aussi sur la physiologie et la physiopathologie cardio vasculaire, la biologie de l'exercice physique et la nutrition humaine.

Elle a également mené des travaux sur des problématiques spécifiques au contexte africain, notamment la drépanocytose, le jeûne du ramadan et la mise en place de modèles physiopathologiques pour la valorisation de la pharmacopée traditionnelle.

La marraine de la 12ème édition du concours »Miss Maths » et »Miss Sciences » est également chercheure associée à plusieurs structures de recherche dont l'International research laboratory et physiopathologie respiratoire et cardio-circulaire. Elle a publié plus de 50 articles scientifiques.

Dans l'annuaire des chercheurs de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, elle est présentée comme Vice-directeur chargée des études de l'UFR des sciences de la santé de l'UIDT de 2015 à 2018.

Fatou Bintou Sarr est depuis 2019 la Directrice de l'École doctorale développement durable et société (ED2DS) de l'UIDT et Directrice adjointe du Centre africain CEA AGIR-environnement et santé. Elle est également membre du Conseil scientifique de l'Institut Balanites en France.

»C'est un modèle qui a été choisi comme marraine de l'édition 2023 pour servir d'exemple et de source d'inspiration", selon le Directeur de l'Enseignement moyen secondaire et général (DESMG), Papa Kandji.

Selon lui, il est essentiel de "trouver et de mettre en lumière devant nos jeunes élèves, surtout des filles, sources d'inspiration".

Chaque année, des femmes qui excellent dans leurs domaines sont choisies comme marraine de »Miss Mathématiques » et »Miss Sciences ».

Ces femmes scientifiques sont également désignées marraines de la Journée de carrière organisée chaque année afin de leur permettre d'expliquer aux filles leur parcours pour devenir médecins, professeurs d'université et chercheures qualifiées.

Pr Sarr a assuré la coordination scientifique de plusieurs projets de recherche dont le projet multidisciplinaire "African life story of Covid", lauréat en 2020 de la première édition du Prix Macky Sall pour la recherche du CAMES.

La Direction de l'enseignement moyen secondaire général (DEMSG) à l'initiative ce concours a choisi la spécialiste en santé comme marraine.

Le concours s'inscrit dans le sillage de la Stratégie nationale de promotion de l'enseignement des Mathématiques, des Sciences et de la Technologie dont la mise en oeuvre doit permettre, à l'horizon 2030, d'avoir 60% des lycéens dans les séries scientifiques.

En 2025, le thème de la journée des femmes en sciences au Sénégal est »Promotion des filles dans les filières et séries scientifiques pour un Sénégal souverain et résilient face aux changements climatiques ».