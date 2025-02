Soudan: Le Conseil de Réveil Révolutionnaire dénonce la conspiration des Émirats Arabes Unis contre le pays et salue le discours d'Agar

Port Soudan — Le Conseil de Réveil Révolutionnaire Soudanais (CRRS), dirigé par Cheikh Musa Hilal a dénoncé les tentatives en cours des parties internationales et régionales envers le Soudan pour créer des plateformes fictives telles que la réunion prévue dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, le 14 février 2025, en marge de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

M. Salah Adam secrétaire politique du CRRS a déclaré dans une déclaration à (SUNA) que cette conspiration soigneusement étudiée est une tentative délibérée avec des objectifs cachés et dangereux connus, pour déformer la vérité et rechercher des justifications fausses et naïves pour compliquer la crise soudanaise dans le but d'interférer au Soudan en faveur de la milice Forces de Soutien Rapide (FSR) et de la soutenir militairement, politiquement et diplomatiquement avec le mensonge de la crise humanitaire et de la famine, et leur objectif principal et fondamental est de sauver et de trouver une issue pour ce qui reste des restes de la milice FSR et de leurs mercenaires et agents traîtres et partisans après le naufrage de leur navire dans les mers des forces armées soudanaises et d'autres forces régulières et mobilisées, soutenues par la volonté et la détermination du noble peuple soudanais qui a triomphé et vaincu militairement la milice FSR sur tous les axes de combat et divers fronts.

Il a ajouté que la réalité qui dérangeait le sponsor, le financier, le partisan et le soutien de la milice FSR était l'échec du plan d'agression contre le Soudan et la prise du pouvoir par l'intermédiaire de la milice FSR, soulignant leur rejet de toute ingérence étrangère flagrante dans les affaires intérieures soudanaises, soulignant que la solution au problème du Soudan passe par un dialogue soudano-soudanais global qui n'exclut personne, sauf ceux qui ont commis des crimes et des violations contre le peuple soudanais et ont été condamnés et une décision de justice a été rendue contre eux. Et que le dialogue au sein du Soudan soit loin d'un agenda extérieur et caché.

Le secrétaire politique du CRRS a salué les positions du peuple soudanais qui s'est uni et aligné derrière ses forces armées soudanaises et d'autres forces régulières et celles mobilisées dans la bataille de la dignité, qui représente la soupape de sécurité du pays, sa souveraineté, sa fierté, sa dignité et son indépendance. Avec leur position ferme et inébranlable, ils ont déjoué toutes les tentatives de complot, d'agression et de chantage contre le Soudan et son noble peuple.