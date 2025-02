Soudan: Singa récupère un certain nombre de véhicules et de matériel de nettoyage pillés par la milice FSR

Singa — La localité de Singa a récupéré le matériel de nettoyage et les véhicules qui ont été pillés par la milice Fores de Soutien Rapide FSR pendant la période de guerre.

Un nombre important de véhicules, de charrettes, de remorques et un transporteur de viande appartenant à la localité de Singa ont été récupérés en bon état, en plus d'un certain nombre de charrettes de citoyens.

Le responsable administratif, Mohammed Saleh Youssef, directeur du mécanisme de récupération des véhicules volés, a déclaré dans une déclaration à (SUNA) que la récupération de ces mécanismes est le résultat du suivi étroit et des soins généreux du directeur exécutif de la localité de Singa. Il a expliqué que cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la localité de Singa pour récupérer les équipements de nettoyage et d'assainissement de l'environnement et les véhicules volés stationnés dans les villages et les États voisins afin de procéder aux traitements dans la situation actuelle.

Soulignant que la localité de Singa montrera d'ici un mois l'impact que ces mécanismes auront sur les performances réelles en matière de transport des déchets, il a déclaré que ce programme sera transformé en un programme de travail de feuille de route pour améliorer les conditions du projet d'assainissement.

Le directeur du mécanisme a appelé tous les citoyens qui ont perdu leurs véhicules à se rendre au bâtiment du Service de sécurité et de renseignement pour les rechercher.