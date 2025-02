Afrique: Le sous-secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères rencontre le secrétaire général du ministère sénégalais des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine

Dakar — Le Sous-secrétaire du Ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Hussein Al-Amin a rencontré mardi le Secrétaire général du Ministère sénégalais des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine, l'Ambassadeur Dr. Khar Jove au siège du ministère des Affaires étrangères à Dakar.

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre la République du Soudan et la République du Sénégal.

Le sous-secrétaire a fourni une explication des développements actuels au Soudan et a discuté des victoires des forces armées soudanaises sur tous les fronts et du rétablissement par le gouvernement des services de base dans les zones libérées par les forces armées et les forces qui les soutiennent des mains des milices rebelles.

Il a également souligné la volonté du gouvernement soudanais de parvenir à la paix et de former un gouvernement de compétences, et celle des partis politiques de se préparer aux élections à la fin de la période fondatrice.

De son côté, le secrétaire général du ministère sénégalais des Affaires étrangères a exprimé la volonté du Sénégal de coopérer avec le Soudan dans divers domaines, notamment les industries pétrolières, l'agriculture, les communications et l'éducation.