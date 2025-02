Afrique: Les pays africains sont invités à investir davantage dans l'éducation des filles

Addis Ababa — Les pays africains ont été invités à garantir l'égalité des sexes dans l'éducation, alors que de nombreux appels ont été lancés en faveur d'une augmentation des investissements dans l'éducation des filles sur le continent.

Cet appel a été lancé par des experts et des décideurs politiques participant à un dialogue de haut niveau sur l'égalité des sexes dans l'éducation, qui s'est tenu au siège de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, sur le thème "Investir dans les systèmes d'éducation des filles comme forme de réparation, de justice et de développement durable pour les communautés africaines".

Le dialogue de haut niveau, qui s'est tenu en marge du 38e sommet de l'UA de cette année, a permis d'évaluer la situation de l'éducation des filles en Afrique.

Les participants ont souligné la nécessité d'investir dans l'éducation des filles en tant que forme de justice et outil de développement, conformément au thème de l'année 2025 de l'UA : "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations".

S'adressant à la réunion, le commissaire de l'UA pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, Mohamed Belhocine, a déclaré qu'il y avait un besoin urgent de discuter des réformes politiques visant à promouvoir l'éducation des filles à travers l'Afrique.

Il a déclaré que l'amélioration de l'investissement financier dans les systèmes éducatifs, le développement d'environnements et d'infrastructures scolaires sûrs et la disponibilité de données et d'éléments probants tenant compte de la dimension de genre sont essentiels pour améliorer l'accès des filles africaines à une éducation de qualité.

"Cette année, conformément au thème de l'année de l'UA, l'accent est mis sur l'éducation en tant que pierre angulaire d'un processus équitable de guérison et de réparation des inégalités de longue date. Cela nous oblige à mieux comprendre notre environnement socioculturel et économique passé et futur", a déclaré M. Belhocine.

Un rapport conjoint de l'UA et de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur l'état de l'éducation des filles et des femmes en Afrique a été lancé au cours de la réunion, offrant une analyse complète des progrès accomplis dans la réalisation d'une éducation de qualité inclusive et équitable et dans la promotion d'opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous.

Selon l'Union africaine, cette réunion constitue une plateforme essentielle pour les décideurs politiques, les experts et les activistes, qui peuvent ainsi échanger des idées, partager des pratiques réussies et élaborer des stratégies réalisables pour relever ces défis.

Cette année, le sommet de l'UA se tiendra du mercredi au dimanche au siège de l'UA à Addis-Abeba.

Dans le cadre de ce rassemblement annuel, le Conseil exécutif de l'UA, composé des ministres des affaires étrangères des États membres de l'UA, s'est ouvert aujourd'hui.

Cette réunion de deux jours sera suivie par l'assemblée des chefs d'État et de gouvernement africains samedi et dimanche.