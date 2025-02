Afrique: Le ministre malgache des affaires étrangères espère que la nouvelle direction de l'UA donnera naissance à 'l'Afrique que nous voulons'.

Addis Ababa — La ministre malgache des Affaires étrangères, Rasata Rafaravitafika, a exprimé son espoir de voir la nouvelle direction de l'Union africaine réaliser "l'Afrique que nous voulons".

Dans une interview exclusive accordée à Pulse of Africa, la ministre, qui se trouve à Addis-Abeba pour participer à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), a déclaré qu'il était grand temps d'assurer le succès de toutes les réformes en cours à la Commission de l'Union africaine.

Au cours de cette session de deux jours, le Conseil exécutif élira, entre autres délibérations, six commissaires.

Les six commissaires élus superviseront les portefeuilles suivants : Agriculture, développement rural, économie bleue et environnement durable (ARBE) ; Développement économique, commerce, tourisme, industrie et minéraux (ETTIM) ; Éducation, science, technologie et innovation (ESTI) ; Infrastructure et énergie (I&E) ; Santé, affaires humanitaires et développement social (HHS) ; et Affaires politiques, paix et sécurité (PAPS).

Un autre point important du sommet de l'Union africaine de cette année est l'élection très attendue des postes de direction de l'UA, y compris le président et le vice-président, qui seront élus par les chefs d'État et de gouvernement ce week-end.

"Nous allons élire tous les nouveaux membres des différentes commissions lors de la Conférence de l'Union africaine et nous espérons qu'avec les nouveaux dirigeants, nous allons redoubler d'efforts et faire en sorte que l'Afrique que nous voulons devienne réalité", a déclaré le ministre.

En outre, c'est le moment pour nous de nous assurer que le continent est entendu d'une seule voix.

"C'est aussi le bon moment pour s'assurer que nous atteignons vraiment l'objectif principal, qui est la souveraineté dans tous les domaines et l'indépendance dans tous les processus de prise de décision", a souligné Mme Rafaravavitafika.

Selon elle, Madagascar soutient les efforts de l'UA pour une meilleure représentation au sein du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) et d'autres organisations.

"Nous soutenons pleinement tous les efforts de l'UA pour assurer une meilleure représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que dans les différentes organisations régionales et internationales".

La 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) s'est ouverte aujourd'hui à Addis-Abeba sur le thème "Justice pour les Africains et les peuples de l'Afrique" : "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations".