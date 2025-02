Les acteurs de la région de Sédhiou ont procédé hier, mardi 11 février 2025, au lancement de la Semaine de la Mère et de l'Enfant, sous l'autorité du gouverneur de région. Il est apparu que les hémorragies sont la cause principale de beaucoup de décès des femmes en couche dans la région de Sédhiou.

Le Directeur de la Santé ainsi que le chef de l'exécutif régional ont uni leur voix pour crier fort à la mobilisation en faveur du don de sang avant même que le besoin ne soit exprimé.

C'est parti pour une semaine d'intenses activités de sensibilisation et de prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant ; le ton en a été donné, hier mardi, à l'occasion du Comité régional de développement (CRD) consacré au lancement de la Semaine national de la Mère et de l'Enfant. Selon Dr Amadou Yéri Camara, le Directeur de la Santé de la région de Sédhiou, «c'est un programme national qui vise à rehausser l'impact de la prise en charge des activités de la santé de la mère et de l'enfant sur toute l'étendue du territoire national. Le thème est de renforcer l'engagement de la communauté au sujet de la santé de la mère et de l'enfant».

Il ajoute que «l'implication des acteurs de la communauté notamment les "Bajénu Gox" (assistantes sociales issues des communautés) et autres leaders communautaires peuvent nous valoir des bonds significatifs en termes d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant».

Il ressort que les hémorragies sont la cause de la plupart des cas de décès. D'où cet appel strident du Directeur de la Santé à l'endroit des communautés de la région de Sédhiou : «nous allons mettre l'accent sur la sensibilisation des communautés car le niveau central nous libère les moyens de mise en oeuvre mais très peu de gens sortent pour donner de leur sang. Et il faut que les gens comprennent que le sang qu'ils donnent peut leur être retourné une autre fois ou à leur proches», explique-t-il.

Et de préciser que «la banque de sang reste fonctionnelle pour tout le monde et sans exclusive. En rapport avec les différents acteurs clés, nous allons poursuivre la mobilisation pour disposer régulièrement de sang et éviter des décès suite aux hémorragies», rassure le Directeur de la Santé de Sédhiou, Dr Amadou Yéri Camara.

Et le gouverneur de la région de Sédhiou d'en faire une recommandation forte, comme un sursaut patriotique à l'accompagnement des programmes de santé : «il s'agira principalement de dérouler des activités de communication de masse à travers les radios communautaires, des fora et des caravanes pour parler directement à la population. Ce sont aussi des moments de prise en charge des cibles au niveau des structures de santé et en stratégies avancées en milieu rural. J'exhorte davantage les communautés à collaborer avec les acteurs de la santé pour mieux impacter sur les résultats», relève le gouverneur Diadia Dia.

Au cours des plénières, les participants ont fait montre d'un engagement manifeste à jouer leur partition pour faire de cette semaine et même bien après, des progrès visant à améliorer considérablement la santé de la mère et de l'enfant dans la région de Sédhiou.