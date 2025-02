Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 février 2025

Bénin: modification des décrets portant création et attributions de 04 musées nationaux

Le gouvernement béninois, sous l’impulsion du Président Patrice Talon, a décidé de revoir la gouvernance et l’organisation de plusieurs musées nationaux dans le cadre de son ambitieux programme de valorisation du patrimoine culturel. Lors du Conseil des ministres du mercredi 12 février 2025, il a été acté la modification des décrets encadrant la création, les attributions et la composition des comités de préfiguration de quatre musées emblématiques du pays.

Cette réforme concerne quatre musées majeurs à savoir: la Cité-Musée de Ouidah, le Musée d’Art Contemporain de Cotonou, le Musée International du Vodun et le Musée des Rois et des Amazones de Danxomè. Ces établissements, qui incarnent la richesse historique et culturelle du Bénin, font l’objet d’une refonte organisationnelle visant à renforcer leur attractivité et leur rayonnement international. (Source beninwebtv)

Gabon : un mois de grève pour l’indépendance de la justice

Ce jeudi 13 février 2025 marquera un mois de grève pour les magistrats gabonais, un mouvement de contestation d’ampleur inédit mené par le Syndicat National des Magistrats du Gabon (SYNAMAG). Loin d’être une simple revendication salariale, cette mobilisation soulève un enjeu fondamental pour l’État de droit : la fin de l’instrumentalisation de la justice et la garantie de son indépendance.

Dans un point de presse tenu le 7 février, le Synamag par la voix de son président, Landry Abaga Essono, a interpellé directement le président de la Transition, lui demandant de respecter ses engagements pris en septembre 2023 lors d’une audience avec les représentants du syndicat. « Monsieur le Président, vous êtes le garant du bon fonctionnement des institutions. Nous vous demandons solennellement de respecter la parole donnée et de permettre à la justice gabonaise d’être enfin indépendante et efficace », a-t-il martelé. (Source GabonMediaTime)

RDC: Kinshasa ferme son espace aérien aux avions rwandais

La RDC a décidé de fermer son espace aérien à « tous les avions civils et d'État enregistrés ou basés au Rwanda », ce mercredi 12 février. Selon l'Agence congolaise de presse, ces derniers ont une « interdiction formelle de survol et d'atterrissage sur le territoire de la République démocratique du Congo, en raison de l'insécurité liée au conflit armé ». Une mesure qui touche tout particulièrement les activités de Rwandair, la compagnie nationale rwandaise.

Sur les cartes du trafic aérien mondial, les avions en provenance de Kigali, au Rwanda, prennent désormais la tangente pour éviter d'entrer dans le ciel congolais. Dans la soirée du mardi 11 février, un premier avion ralliant la capitale rwandaise à Londres, au Royaume Uni, a été contraint de modifier son plan de vol pour respecter « l'interdiction de survol et d'atterrissage » qui s'applique désormais à « tous les avions enregistrés ou basés au Rwanda ». Résultat : à l'arrivée, l'appareil s'est posé sur le tarmac de l'aéroport d'Heathrow avec plusieurs heures de retard. (Source RFI)

Mali : M5-RFP Malikura exige de la transparence sur l’utilisation des 500 milliards F CFA générés par l’or

Lors de la présentation de vœux de nouvel an à la presse, le M5-RFP Malikura, dirigé par l’ancien Premier ministre, Modibo Sidibé, a demandé de la transparence dans la gestion des 500 milliards FCFA générés par les négociations avec les sociétés minières. Bref, le mouvement demande une gouvernance vertueuse des ressources du pays.

C’est l’ensemble du directoire du M5-RFP Malikura qui s’était donné rendez-vous, ce mercredi 12 février, au siège du parti FARE pour la présentation des veux à la presse. La déclaration lue par l’ancien Premier ministre a dressé une fois de plus un tableau sombre de la situation socioéconomique marquée par une crise énergétique inédite. Ce faisant, la plateforme politique exhorte les autorités à plus de transparences dans les ressources mobilisées par les services de recettes. Le secteur minier qui reste l’un des plus pourvoyeur de ressources financières a été pointé du doigt par Modibo Sidibé. (Source maliweb)

RCI/SARA 2025 : les Pays-Bas lancent le Prix néerlandais pour l’innovation agricole

Les Pays-Bas étaient désignés comme pays à l’honneur au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara) 2023.

Cette nation veut poursuivre sa coopération avec la Côte d’Ivoire dans le domaine agricole. Ainsi, à l’occasion du Salon 2025 prévu au mois de mai, le gouvernement néerlandais, à travers son ambassade, entend récompenser les agripreneurs les plus innovants et durables.

L’ambassadeur, S.E.M. Jeroen Kelderhuis, a, à cet effet, lancé le mercredi 12 février 2025, à sa résidence, le Prix néerlandais pour l’innovation agricole (Pnia). Ce concours prend en compte les entrepreneurs dans le secteur du cacao, de la noix de cajou et l’horticulture. Des entrepreneurs qui ne se limitent pas seulement à une activité économique, mais qui métamorphosent l'agriculture en une entreprise prospère, durable et innovante. (Source fratmat)

Le Sénégal et la France créent une commission conjointe pour le retrait militaire français

Le Sénégal et la France vont constituer une "commission conjointe" dans la perspective de la fermeture annoncée des bases militaires françaises et de leur restitution, selon un communiqué conjoint des ministères des Affaires étrangères des deux pays mercredi.

Dakar et Paris "ont décidé de constituer une commission conjointe pour organiser les modalités de départ des Eléments français au Sénégal (EFS) et de restitution d'ici la fin de l'année 2025 des emprises", selon ce communiqué. "Les deux pays entendent travailler à un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité qui prenne en compte les priorités stratégiques de toutes les parties", ajoute-t-il. (Source VOA AFRIQUE)

L’Algérienne Imane Khelif dénonce les « accusations insultantes » de l’Association internationale de boxe

L’Association internationale de boxe (IBA), qui contestait la présence de la boxeuse en catégorie féminine aux Jeux de Paris, a annoncé une offensive judiciaire contre le Comité international olympique.

La boxeuse algérienne Imane Khelif a qualifié de « fausses » les nouvelles accusations de l’Association internationale de boxe (IBA), qui bataille sans relâche contre la présence de la championne olympique en catégorie féminine. Elle a indiqué qu’elle n’excluait pas une riposte en justice. L’IBA a été exclue du mouvement olympique mais contestait, lors des Jeux olympiques 2024 de Paris, le droit d’Imane Khelif et de la Taïwanaise Lin Yu-ting à concourir chez les femmes. Elle a annoncé lundi une offensive judiciaire contre le Comité international olympique (CIO). (Source Lemonde Afrique)

Le Burkina va adopter un statut de la chefferie coutumière

Les autorités coutumières et traditionnelles auront désormais un statut au Burkina. Le gouvernement a pris cette décision en Conseil des ministres, ce mercredi.

En effet, il a examiné et adopté un projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso.

Pour le ministre d’État chargé de l’Administration territoriale, Emile Zerbo, ce projet de loi permettra de régir « l’une des plus anciennes institutions de notre histoire » qui a été impliquée dans la résolution des crises .

Il a indiqué que ce projet de loi va clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle et permettre son intégration dans l’ordonnancement juridique du Burkina. (Source apanews)

L’Algérie appuie le Niger dans la construction d’une raffinerie de 100 000 barils par jour.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Energie, des Mines et des Énergies renouvelables de l’Algérie, Mohamed Arkab, a reçu, lundi 10 Février 2025 à Alger, le ministre du Pétrole de la République du Niger, Sahabi Oumarou. Les deux personnalités ont évoqué les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’énergie et des hydrocarbures.

L’Algérie et le Niger ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans tous les domaines et plus particulièrement celui de l’énergie. L’Algérie accompagne le Niger dans le projet de construction d’une raffinerie de pétrole d’une capacité minimale de 100 000 barils par jour et d’une usine pétrochimique dans la région de Dosso, qui contribuera à développer l’industrie pétrolière ainsi que la formation de cadres nigériens dans le domaine de l’énergie. (Source Africa 24)

Cameroun : Le Pr Maurice Kamto ambitionne co-organiser la Coupe du Monde 2038

C’est la promesse faite par le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) s’il remporte les élections présidentielles d’octobre 2025.

À neuf mois de l’échéance électorale, certains leaders des formations politiques d’opposition ont d’ores et déjà officieusement commencé l’opération de charme. Tandis que le débat se pose sur l’improbable candidature de Maurice Kamto à cette élection, le président du parti le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) ne recule pas.

Le leader de ce parti politique dévoile même déjà ses ambitions s’il arrivait à prendre le pouvoir en octobre prochain. L’avocat international, lors de son entretien avec le comédien Valery Ndongo au courant de la semaine, envisage de co-organiser la Coupe du Monde 2038 avec le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Nigéria. Pour Maurice Kamto, le Cameroun a beaucoup donné pour le football africain et mérite d’organiser une telle compétition. (Source LeBledParle)