Congo-Kinshasa: Transport aérien - Kinshasa ferme son ciel aux avions de Kigali

Une décision des autorités congolaises du 11 février interdit le survol du territoire congolais et l'atterrissage dans ses différents aéroports des aéronefs battant pavillons Rwanda ou basés dans ce pays.

La décision relayée dans la presse est l'une des conséquences de la crise entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. La RDC subit une agression de la part de son voisin qui a déjà causé la mort de 3 000 de ses concitoyens en quatre jours à Goma ainsi que plusieurs millions de morts dans toute sa partie Est, après trois décennies.

"Interdiction formelle de survol et d'atterrissage sur le territoire de la République démocratique du Congo pour tous les aéronefs civils et d'État immatriculés au Rwanda ou ceux immatriculés ailleurs basés au Rwanda. Cause: situation d'insécurité due au conflit armé », peut-on lire dans la note interne des autorités aéronautiques congolaises.

Cette mesure s'ajoute aux autres prises antérieurement par la RDC contre le Rwanda dont l'interdiction de la compagnie aérienne Rwand'Air d'atterrir sur le sol congolais, le rappel de l'ambassadeur du Congo au Rwanda ainsi que l'obligation faite à ce pays d'en tirer les conséquences et d'appliquer le principe de la reciprocité, etc.

Toutes ces mesures viseraient à limiter l'influence du Rwanda sur le territoire congolais et à le contraindre à revoir ses calculs et à cesser ses visées expansionnistes sur le Congo et ses richesses. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui ont intensifié leurs attaques dans la province du Nord-Kivu, en leur fournissant hommes et matériels.

Depuis le début de la reprise de l'aventure M23, Kinshasa a présenté à l'opinion plusieurs militaires de l'armée rwandaise tués sur le théâtre des opérations ou arrêtés lors des combats sur le terrain. Il en est de même du matériel militaire portant des inscriptions des Forces de défense du Rwanda qui est confisqué ou abandonné dans les différentes batailles au cours desquelles les Forces armées de la RDC ont pris le dessus sur les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise.