Congo-Brazzaville: Tournoi de la fraternité de nzango - Le Port autonome de Pointe-Noire et USP en tête

Respectivement vainqueurs des poules A et B à l'issue de la phase aller du tournoi de la fraternité, le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) et l'USP ont confirmé leur suprématie en s'imposant face à leurs adversaires Femmes capables, 49-37, et Femmes vainqueurs, 44-35.

Quatorze équipes de nzango de Pointe-Noire participent depuis un mois au tournoi initié par Itoua Atipo, président de l'équipe USP, dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de son mariage. Ce tournoi qui sert également de mise en jambe des équipes engagées est supervisé par la Ligue départementale de nzango de Pointe-Noire.

«Nous avons associé toutes les équipes de nzango pour partager notre joie à travaers ce tournoi que nous avons dénommé, "Tournoi de la fraternité" », a indiqué Itoua Atipo.

La phase aller s'est déroulée sans entraves et a été dominée par le PAPN et Lekia dans le groupe A puis par USP et Femmes vainqueurs dans le groupe B.

Cependant, la phase retour vient de commencer avec quelques difficultés. Les équipes qui ont dans leur ossature les élèves et les travailleurs sont parfois privées de ces joueuses qui s'absentent pour des raisons de scolarité ou de travail.

Les résultats des matches du week-end.

Groupe A

Le PAPN/ Femmes capables, 49-37

Baba fofo/Femmes deleguées 42-37

Balbain sport /PAPN, 31-43

Bana fofo-Lekia, 38-34

EAC/Femmes déléguées, 42-37

Groupe B

Hope/Etoile du Congo, 59-29

Vainqueurs /USP, 35-44

Hope /ASP, 36-38

Femmes posées/Pajodi, 36-34