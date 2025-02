Sénégal: Une commission conjointe mise en place pour organiser le retrait des troupes françaises

Dakar et Paris ont créé une commission conjointe afin de planifier le "retrait des éléments militaires" français présents sur le territoire sénégalais ainsi que la restitution des infrastructures militaires utilisées par la France.

L'annonce a été faite par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et son homologue sénégalaise, Yassine Fall. La mise en place de l'instance a pour objectif d'organiser le retrait des troupes françaises d'ici à la fin de l'année. Les deux pays ont indiqué, par ailleurs, vouloir bâtir un "nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité", prenant en compte "les priorités stratégiques de toutes les parties". Mais aucune précision n'a encore été apportée sur la nature exacte de cette coopération future.

Cette annonce s'inscrit dans un mouvement plus large de réorganisation de la présence militaire française en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Plusieurs États de la région ont demandé le départ des troupes françaises, dans un contexte marqué par une vague souverainiste en Afrique francophone et d'une volonté de diversification des alliances internationales. La France a quitté le Mali en 2022, le Burkina Faso et le Niger en 2023 à la suite de décisions prises par les gouvernements locaux.

« Moins de bases, plus d'écoles »

« Moins de bases, plus d'écoles », tel est le slogan de la nouvelle orientation stratégique de la France en Afrique. Il vise à renforcer des partenariats « denses » dans les domaines de l'éducation, de la santé et du climat, tout en réduisant la présence militaire, a indiqué le porte-parole du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine. Ces changements interviennent alors que les relations entre la France et plusieurs pays africains sont marquées par des tensions.

Les propos récents du président Emmanuel Macron, qui a reproché certains dirigeants africains d'avoir "oublié de dire merci" à la France pour son engagement militaire dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, ont suscité des critiques sur le continent. Le retrait des forces françaises du Sénégal marque un tournant significatif. Dakar, qui héberge depuis plusieurs décennies des forces françaises, s'aligne ainsi sur la tendance observée dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, bien que la volonté affichée par les deux États de redéfinir leur coopération laisse entrevoir une transition plus concertée et moins conflictuelle que dans d'autres contextes.