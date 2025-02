Sénégal: Matam - Un projet veut initier 150 élèves au rugby

Matam — Le projet »Matam Sport » compte initier 150 élèves des écoles primaires de la région au rugby à travers « des séances dynamiques et pédagogiques », a-t-on appris mercredi, auprès de son initiateur.

"Nous comptons initier à cette discipline 150 élèves des écoles primaires de la région et former 55 encadreurs composés d'enseignants du primaire, des professeurs d'éducation physique et sportive et des acteurs sportifs", a-t-il notamment dit dans un entretien avec l'APS.

M. Thiam a précisé que cette initiation se fera à travers « des séances dynamiques et pédagogiques ».

Les initiateurs du projet veulent »d'ancrer de manière durable, le rugby dans les écoles élémentaires et offrir une nouvelle opportunité sportive et éducative aux jeunes de Matam".

« En plus de la formation, nous avons aussi un volet sensibilisation que nous allons dérouler dans les écoles avec des activités ludiques et adaptées. Nous comptons aussi encourager l'intégration de cette discipline dans les programmes scolaires », a-t-il ajouté.

Samedi, les initiateurs de ce projet ont organisé des activités d'initiation pour permettre aux élèves de découvrir le rugby, à travers des matchs et ateliers ludiques encadrés par des experts.

La prochaine étape consistera à étendre ces sessions de découverte en accompagnant les enseignants et autres acteurs pour une meilleure vulgarisation du projet, a-t-il fait savoir.

La Guilde, Africa Basketball développement et l'inspection d'académie (IA) de Matam soutiennent cette initiative, qui entre dans le cadre du projet innovant des sociétés civiles et coalitions et acteurs (PISCCA), en partenariat avec l'ambassade de France et d'autres structures.