Sénégal: Sédhiou - Lancement de la 5ème édition de la Semaine de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent

Sédhiou — La 5ème édition de la Semaine de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent a été officiellement lancée, mardi, dans la région de Sédhiou (Sud) lors d'un Comité régional de développement (CRD).

La rencontre a mis en exergue le rôle indispensable des communautés locales dans l'amélioration des performances des programmes de santé. Les participants ont également réfléchi sur des stratégies permettant de réduire considérablement les décès maternels et infantiles.

Le Directeur régional de la santé, Amadou Yéri Camara, a souligné l'importance cette semaine dédiée à la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre de l'amélioration de la santé de la reproduction.

Il a déclaré qu'une campagne de communication et de soins sera effectuée dans tous les districts sanitaires en vue d'améliorer la prise en charge des femmes et des enfants. Dans ce sillage, des rencontres sont également prévues pour discuter des défis à relever ainsi que des solutions à adopter pour réduire considérablement la mortalité maternelle et infantile.

A l'en croire, les décès maternels et infantiles sont principalement causés par les hémorragies et la rupture de stock dans les banques de sang.

Selon Amadou Yéri Camara, l'édition de cette année est organisée grâce au soutien des partenaires tels que les ONG locales et internationales, les autorités sanitaires régionales et le gouvernement .

Habitante de Sédhiou, Fatoumata Dabo, qui a participé à la rencontre, ne cache pas son enthousiasme. « L'implication des communautés est essentielle pour que les messages de santé soient compris et adoptés. Nous devons travailler main dans la main pour améliorer la santé de nos mères et enfants", a t-elle souligné.

Elle estime que si la communauté s'engage davantage dans la mobilisation, cette 5ème édition de la semaine de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent à Sédhiou va constituer un tournant décisif pour l'amélioration des performances des programmes de santé.

Le gouverneur Diadia Dia qui présidait la rencontre a plaidé pour l'implication des "Bajenus Gox" (marraines de quartier) dans la campagne de sensibilisation et relevé l'importance de surmonter les barrières socio-culturelles.

« Les programmes de santé ne peuvent réussir sans le soutien et la participation des communautés », a soutenu le chef de l'exécutif régional de Sédhiou, soulignant qu'il est essentiel que chacun se sente concerné et s'engage pour la santé maternelle et infantile.