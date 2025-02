Afrique de l'Ouest: Ouverture à Dakar du Sommet des acteurs du changement sur l'éducation et l'emploi

Dakar — Le Sommet des Acteurs du Changement s'est ouvert mercredi à Dakar, réunissant des décideurs politiques, des experts de l'éducation, des représentants du secteur privé et des innovateurs sociaux pour débattre des défis et des opportunités liées à l'éducation, à la formation et à l'employabilité en Afrique de l'Ouest.

Organisé par Ashoka Sahel en partenariat avec des organisations sous-régionales, cet événement se tient sur deux jours, après un pré-sommet Jeunesse organisé la veille à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD 2).

S'exprimant au nom du ministre de l'Éducation nationale, la conseillère technique Aminata Diena Ndiaye a souligné l'importance de ce sommet pour relever les défis persistants qui compromettent les ambitions éducatives du Sénégal et de la région.

"Le thème nous interpelle tous au regard des défis énormes et persistants qui risquent de tout compromettre, y compris notre ambition pour le secteur de l'éducation et de la formation", a-t-elle déclaré.

Elle a insisté sur la nécessité d'une réflexion collective, d'une écoute mutuelle et d'une organisation méthodique pour atteindre des résultats concrets.

Mme Ndiaye a rappelé que l'éducation est un pilier essentiel du développement national et a plaidé pour un modèle éducatif adapté aux réalités africaines.

"Il nous faut un pays souverain, juste et prospère, et cela ne peut passer que par le secteur de l'éducation et de la formation ", a-t-elle affirmé.

Elle a mis en avant la vision du ministère qui prône une éducation de qualité, ancrée dans des valeurs endogènes partagées. Cette approche inclut l'intégration dans le curriculum éducatif des figures historiques et culturelles, telles qu'El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba et Moussa Ka, entre autres.

La conseillère technique a insisté sur l'urgence d'anticiper les besoins futurs en infrastructures, en ressources humaines et en technologies éducatives.

"Anticiper le nombre de salles de classe à construire, l'effectif enseignant, les manuels scolaires, l'équipement des élèves en tablettes ou ordinateurs est essentiel pour répondre aux besoins de la jeunesse africaine ", a-t-elle expliqué.

La reprèsentante du ministre a également évoqué la nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation, tout en veillant à l'adapter aux réalités et aux valeurs locales.

Mme Ndiaye a abordé la question cruciale du financement, notamment après la perte du soutien de l'aide américaine.

"Avons-nous suffisamment de solutions innovantes pour répondre aux besoins énormes de ce secteur ? ", s'est-elle interrogée, appelant à renforcer la coopération et la collaboration entre les acteurs locaux et internationaux pour consolider les acquis et garantir des solutions durables.

La conseillère technique a évoqué un changement de paradigme, appelant à passer d'un système éducatif classique à une société éducative, où toutes les catégories sociales participeraient à la formation et à l'encadrement des jeunes.

Elle a évoqué l'initiative du ministère d'intégrer les "Daara" (écoles coraniques) dans le système éducatif formel, mettant en avant le concept de "talibéship", qui vise à valoriser les enseignements traditionnels dans un cadre structuré.

»Co-créer des solutions innovantes , systémiques et durables siur les questions d'éducation, de formation et d'employabilité en Afrique de l'Ouest », est le théme principal de ce Sommet qui se poursuit jusqu'au jeudi avec plusieurs autres panels retenus pour cet événment.