Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - La ministre de tutelle visite les travaux de construction de l'université de Loango

Accompagnée de quelques autorités locales, la ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, s'est rendue le 11 février au chantier de construction de l'université de Loango, dans le département du Kouilou.

La visite de la ministre a commencé par le lot n°1 attribué à l'entreprise China Jiangsu International incluant la construction de divers bâtiments, suivie du lot n°2 attribué à la société Zhengwei Technique Congo chargée de la construction d'autres bâtiments, puis du chantier des logements de Diosso exécuté par la même société. Hilaire Bouhoyi, haut-commissaire au pilotage de ce projet, a salué cette visite de la ministre en déclarant : « Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence sur le chantier aujourd'hui, ce qui marque une fois de plus votre engagement constant dans ce projet d'envergure, sous le leadership du Premier ministre ».

Pour sa part, Delphine Edith Emmanuel a signifié qu'elle a pu constater que les travaux se déroulent très biens et que si ce rythme était poursuivi, d'ici à la fin de l'année, l'on pourra programmer la rentrée telle que celle-ci était arrêtée initialement. « Je voudrais simplement exprimer ma satisfaction et féliciter l'ensemble des acteurs sur le terrain qui jour et nuit se sont engagés dans ce travail titanesque qui correspond à la vision d'un grand bâtisseur, à savoir celle du président de la République qui avait promis de doter le Kouilou et Pointe-Noire d'une université publique, notamment celle de Loango », a-t-elle déclaré.

Pendant longtemps, a-t-elle poursuivi, Brazzaville a été l'unique centre de formation pour les études supérieures et le fait de doter Loango d'une université consiste pour le Congo à respecter ses principes qui sont classiques mais surtout à répondre à une attente. Généralement, a dit la ministre, l'université est abordée par des jeunes adolescents et très souvent ces derniers étaient dans l'obligation de se rendre à Brazzaville, occasionnant ainsi une séparation parfois douloureuse mal vécue avec leurs familles. Des jeunes filles surtout, a ajouté la ministre, sombraient parfois dans certains choix à la fois préjudiciables pour leur vie et leur scolarité.

Dans la politique générale de l'enseignement supérieur, a indiqué la ministre, il y a cette volonté de faire qu'il y ait un maillage de l'enseignement supérieur à travers les différents départements. On peut ainsi choisir de rester dans son département d'origine ou un département plus proche et ne pas toujours se rendre à Brazzaville faute de parents ou d'autres repères sociologiques. Ainsi, en sa qualité du ministre de l'Enseignement supérieur, cette infrastructure montre l'importance de ce projet qui représente pour le président de la République la réponse à une demande de la population des départements du Kouilou et de Pointe-Noire et aussi celle des départements du Niari, de la Bouenza, de la Lékoumou et autres.

«C'est donc très important de relever que l'université de Loango est la concrétisation d'une promesse. Elle est une réponse du président de la république à la demande de la population. Le chef de l'Etat a pris l'engagement de doter tout cet hinterland d'une université. Ainsi, cet engagement est devenu réalité. Il s'agit pour nous de faire que dans les délais prescrits, l'université de Loango devienne une réalité du point de vue de son fonctionnement avec une rentrée prévue à une date précise. Vous avez l'obligation de travailler jour et nuit comme vous l'avez dit, parce qu'il s'agit pour nous de faire en sorte qu'à la date échue, nous puissions avoir le plaisir de revenir en ces lieux en vue de lancer la rentrée dans les locaux de la nouvelle université », a exhorté la ministre.

Rappelons que la première pierre de cette université a été posée le 29 février 2024 par le président de la République. C'est la troisième université publique du pays après les universités Marien-NGouabi et Denis-Sassou-N'Guesso. Prévus pour une durée de 29 mois, les travaux de construction ont débuté le 3 mars 2024.