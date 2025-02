Afrique: L'Angola est candidat au Comité de l'UA sur la corruption

Addis — L'Angola est en compétition pour occuper l'un des deux sièges vacants attribués à la région de l'Afrique australe au sein du Comité consultatif de l'Union africaine (UA) sur la corruption, a annoncé mercredi à Addis-Abeba, en Ethiopie, le ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Sans révéler le nom du candidat angolais, le ministre, qui s'adressait à la presse angolaise en marge de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, a déclaré que l'autre poste vacant sera occupé par une femme, tous deux sans concurrence.

Concernant la réunion qui a débuté ce mercredi et se termine jeudi, il a expliqué qu'il s'agit d'une rencontre préparatoire à la 38e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, qui se tiendra les 15 et 16 de ce mois.

Il a indiqué que l'ordre du jour de mercredi est marqué par l'analyse du rapport des représentants permanents et de tous les thèmes essentiels de l'UA prévus dans l'Agenda 2063, qui couvrent toute la vie de l'organisation, notamment des questions de développement, de paix et de sécurité et humanitaires, entre autres.

Il a souligné que le dénominateur commun de toutes ces étapes du sommet est le thème de l'année - « Justice pour les Africains et les Afro-descendants par le biais de réparations » - qui sera en vigueur pendant la présidence tournante de l'Angola de l'Union africaine.

Concernant le sujet, il a souligné que « chaque pays, lorsqu'il assume la présidence, ne réinvente pas la roue, car l'organisation a ses objectifs, ses plans définis, mais vient piloter l'agenda de l'organisation, donc chaque pays apporte un sujet qui peut ajouter de la valeur à ce qui existe déjà ».

Ce mercredi, après avoir analysé le rapport du Comité des représentants permanents, les délégués éliront les membres de la Commission, avec plusieurs pays en compétition, ainsi que les représentants dans les différents organes de l'organisation, dont le Conseil de paix et de sécurité, a annoncé Téte António.

Il a affirmé que l'Angola a proposé l'analyse d'un point « important », la Biennale de la Culture de Paix, qui se tiendra à Luanda, un événement pour lequel le pays fait appel à la participation de tous les États membres, en tenant compte de la responsabilité dans la promotion de la paix.

« Cela contribue également à renforcer le rôle du Président de la République en tant que champion de la paix et de la réconciliation en Afrique. « Lors du Sommet, le point culminant de tout ce parcours que je viens de décrire sera l'élection du Président João Lourenço à la tête de l'UA », a-t-il fait savoir.

En outre, le Sommet abordera d'autres questions importantes, comme le rapport du Conseil de paix et de sécurité, un organe qui se réunira jeudi pour analyser la situation au Soudan et en RDC, selon le ministre.

L'Angola est membre du Conseil de paix et de sécurité et a la responsabilité, compte tenu du mandat qui lui a été confié par l'UA, de traiter la question du conflit entre la RDC et le Rwanda.

« La question de la paix et de la sécurité est une question de conscience collective, car sans paix et sécurité, nous n'aurons pas de développement, de promotion des infrastructures et de financement », a-t-il souligné, évoquant le rôle du corridor de Lobito dans l'intégration économique du continent africain.

Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, dirige la délégation angolaise à l'événement, qui comprend, entre autres personnalités, la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, la secrétaire d'État à la Culture, Maria de Jesus, et l'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Miguel Bembe.

Le président de la République, João Lourenço, est attendu jeudi à Addis-Abeba pour assumer la présidence de l'Union africaine.