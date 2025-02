Angola: Sacko déplore la prévalence de l'agriculture pluviale

Addis — La Commissaire de l'Union africaine (UA) chargée de l'agriculture, du développement rural et de l'économie bleue, Josefa Sacko, a déclaré mercredi à Addis-Abeba (Ethiopie) que bien que l'agriculture soit un secteur important, la plupart des agriculteurs du continent pratiquent l'agriculture pluviale, très vulnérable au changement climatique.

S'exprimant lors de la Conférence internationale sur l'irrigation et la production résiliente au changement climatique, la diplomate angolaise a dit que seulement 6% des terres arables en Afrique sont irriguées, ce qui est extrêmement faible par rapport à d'autres continents comme l'Asie, qui a 37% de ses terres irriguées.

Elle a rappelé que l'agenda du Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA), approuvé en 2023 à Maputo et adopté le mois dernier à Kampala, en Ouganda, souligne l'importance de l'irrigation pour accroître la productivité et l'intensification de l'agriculture en Afrique.

Elle a indiqué à cet égard que l'Union africaine avait élaboré, en 2020, le Cadre continental pour le développement des pratiques d'irrigation et de gestion de l'eau agricole, afin de fournir les typologies, les politiques et les voies de développement institutionnel pour des options d'irrigation durables sur le continent.

Selon Josefa Sacko, à ce jour, trois communautés économiques régionales (CER), notamment le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), ont reçu une assistance pour développer leurs propres cadres basés sur cet instrument.

Selon elle, pour surmonter ce déficit, il est nécessaire d'adopter l'internalisation des prescriptions pour le développement de l'irrigation continentale et régionale dans les plans nationaux d'investissement agricole, en alignant les politiques pour faciliter l'accès des petits agriculteurs aux technologies d'irrigation, aux terres et aux droits sur l'eau.

Elle a poursuivi qu'il faut également garantir un système solide de soutien institutionnel, d'infrastructure et de marché, ainsi que le développement des capacités humaines dans la conception et l'exploitation de systèmes d'irrigation modernes qui soient efficaces en termes de coûts, d'énergie et d'eau, et encourager le partage d'expériences entre les acteurs nationaux de l'irrigation, en particulier dans les projets de petite taille, abordables et respectueux de l'environnement.