Angola: Le pays et la Chine envisagent d'élargir leur coopération

Luanda — Les perspectives d'avenir de la coopération entre l'Angola et la Chine dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'énergie, de la diplomatie et des infrastructures ont été analysées aujourd'hui (mercredi), au cours d'une audience que le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a accordée à l'ambassadeur de Chine, Zhang Bin.

Se confiant à la presse sur les aspects abordés lors de l'audience, le diplomate chinois a informé que le renforcement des relations bilatérales, les projets pour l'avenir de la coopération et le travail en cours en Angola, dans des projets à impact social, dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays, étaient en cours d'analyse.

"Les relations entre la Chine et l'Angola restent sur la bonne voie et nous explorerons et renforcerons davantage nos relations pragmatiques, notamment dans les domaines économique et commercial", a déclaré Zhang Bin, annonçant que la promotion de grands projets et d'investissements plus importants sont prévus pour l'avenir.

Interrogé sur les travaux réalisés par des entreprises chinoises pour la construction du port de Caio, dans la province de Cabinda, et du barrage hydroélectrique de Caculo Cabaça, à Cuanza Norte, il a déclaré qu'ils se déroulaient sans aucune contrainte financière.

Port de Caio

Situé dans la province de Cabinda, au nord du pays, il s'agit d'un projet d'infrastructure stratégique en Angola, visant à stimuler le développement économique de cette région.

Ce port en eau profonde est conçu pour recevoir simultanément deux navires long-courriers, chacun ayant une capacité de transport jusqu'à 5 000 conteneurs de 20 pieds.

De plus, il disposera d'une zone franche conçue pour attirer les investisseurs et encourager la croissance économique locale.

Barrage de Caculo Cabaça

Le barrage est un projet hydroélectrique en construction sur la rivière Cuanza, entre les provinces de Cuanza Norte et Cuanza Sul, avec une capacité installée prévue de 2 172 mégawatts, et sera la plus grande centrale hydroélectrique du pays, dépassant le barrage de Laúca.

La construction est réalisée par l'entreprise publique chinoise China Gezhouba Group Company Limited (CGGC), avec un financement partiel de la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC). Le coût total du projet est estimé à 4,5 milliards de dollars, dont 85 % sont financés par l'ICBC.

Les travaux ont débuté en août 2017 et devraient s'achever en 2026. À partir d'octobre 2026, il est prévu que la première turbine commence à produire de l'énergie.