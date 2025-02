Angola: Le ministre des Sports reconnaît les qualités de Napoleão Brandão

Luanda — Les qualités humaines et professionnelles de l'ancien gardien de but de l'équipe de Primeiro d'Agosto et de l'Équipe Nationale de Football, Napoleão Alfredo Brandão, et sa contribution au développement de l'Angola, ont été reconnues ce mercredi, à Luanda, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão.

S'exprimant en marge de la veillée funèbre de l'ancien footballeur et entraîneur, décédé vendredi dernier de maladie à l'hôpital militaire principal de la capitale du pays, et dont la dépouille a été enterrée le même jour au cimetière de Sant'Ana, le gouvernant a dit qu'il le connaissait très bien, comme un individu qui a beaucoup fait pour le football et le sport angolais.

« J'ai eu le privilège de rencontrer Napoleão Brandão dans les années 1980, à une époque où nous travaillions à la création de la Fédération angolaise de football (FAF), à laquelle il a grandement contribué. « De plus, il a eu une carrière qui a permis le succès de son club et de l'équipe nationale, ainsi que la formation de nouveaux athlètes, que nous devrions tous reconnaître et honorer », a-t-il reconnu.

En plus de transmettre ses condoléances à la famille de Napoleão Brandão, le responsable des sports, accompagné du chef d'état-major des Forces armées angolaises (FAA), le général de l'aviation, Altino dos Santos, le président du Primeiro d'Agosto, Gouveia de Sá Miranda, a signé le livre de condoléances, lors d'un acte tenu à la caserne de l'armée, dans l'ancien RI/20.

Finalement, certains anciens praticiens et directeurs sportifs ont également été unanimes à souligner les exploits et les capacités du défunt footballeur, comme l'entraîneur Carlos Queirós (Petro et sélections nationales), Salviano Magalhães « Mantai » (Progresso de Sambizanga), Chico Afonso (Petro), Ivo Traça (Primeiro d'Agosto), André Nzunzi (Primeiro de Maio de Benguela), et son ami d'enfance et de carrière João André « Cuca » (CPPA et Interclube), entre autres.

Napoleão Brandão laisse un vaste héritage, notamment les trois premiers titres de l'équipe « militaire », au Championnat national de football (Girabola), en 1979, 1980 et 1981.

Au cours de sa carrière, il a fait partie des équipes nationales dans les années 1970 et 1980, et a également participé au premier match historique entre l'Angola et Cuba (1-0) le 1er juin 1977, au stade de Cidadela.

Il a contribué à former plusieurs gardiens de but qui se distinguent aujourd'hui dans les clubs et les équipes nationales, Neblu étant un exemple de son travail.

L'ancien joueur a fondé une école de football, située à Zango III, province d'Icolo e Bengo, une institution qui a un partenariat avec Primeiro d'Agosto.