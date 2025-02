Gabon: Un nouveau pas vers un partenariat renforcé

Dans le but de consolider les relations diplomatiques et économiques entre Libreville et Beyrouth, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Pascal Ogowe Siffon, a effectué une mission au Liban du 5 au 10 février 2025. Lors de son passage, il a remis une invitation officielle du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à son homologue libanais, le général Joseph Aoun, l'invitant à entreprendre une visite au Gabon.

Le ministre gabonais , Pascal Ogowe Siffona été reçu en audience par le président libanais. À cette occasion, il a transmis un message personnel du chef de l'État gabonais, réaffirmant l'engagement du Gabon à renforcer ses liens avec le Liban. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs axes de coopération, notamment les échanges économiques, les investissements et le secteur touristique.

Lors des discussions, Pascal Ogowe Siffon a souligné la contribution économique de la communauté libanaise au Gabon, particulièrement active dans les domaines du commerce et du bâtiment. Une implication qui contribue au développement économique du pays.

Satisfait du climat d'affaires et de la stabilité dont bénéficient ses compatriotes au Gabon, Joseph Aoun a déclaré : « Nos ressortissants ont trouvé au Gabon une terre d'opportunités et un environnement favorable aux affaires. Nous sommes convaincus que nos relations doivent se renforcer davantage. » Une déclaration qui laisse présager une visite officielle du président libanais à Libreville afin de rencontrer Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette rencontre pourrait aboutir à des accords bilatéraux et ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les deux nations.

Cette initiative s'inscrit dans la politique du gouvernement gabonais visant à diversifier ses partenariats internationaux et à dynamiser des secteurs clés tels que le tourisme et les investissements directs étrangers.