Congo-Brazzaville: AMMAT dévoile son approche stratégique pour optimiser les opérations pétrolières et gazières

LIBREVILLE — Dans le cadre de la stratégie de la République du Congo visant à doubler sa production pétrolière, le gouvernement encourage les opérateurs indépendants à revitaliser les champs matures et à augmenter la production. Des entreprises comme AMMAT - qui participe en tant que sponsor platine au premier Congo Energy & Investment Forum (CEIF) 2025 - jouent un rôle clé dans cet effort.

Dans un entretien approfondi avec Energy Capital & Power, Massimiliano Mignacca, PDG d'AMMAT, décrit l'approche de la société en matière d'innovations technologiques, l'accent mis sur la durabilité et l'optimisation des opérations pétrolières et gazières dans les champs matures au Congo.

Pouvez-vous nous donner un aperçu des activités d'AMMAT au Congo ?

Lorsque nous avons commencé à explorer des opportunités en 2021, nous nous sommes concentrés sur l'Afrique de l'Ouest et avons trouvé des perspectives prometteuses en République du Congo. Les autorités congolaises ont reconnu notre potentiel et ont soutenu notre approche de gestion des actifs. Fin 2022, nous avons officiellement établi notre présence dans le pays.

En mars 2023, nous avons obtenu des permis d'exploration et de production pour les champs de Zatchi et Loango - des actifs matures précédemment exploités par une coentreprise entre Eni et Total jusqu'en 2021 - suivis d'une période de transition sous l'égide de la SNPC [Société nationale des pétroles du Congo]. Nous avons commencé les opérations en juillet 2023, en appliquant nos stratégies de gestion d'actifs éprouvées en Italie pour optimiser la production au Congo.

Comment votre partenariat avec la SNPC contribue-t-il au plan de doublement de la production pétrolière du Congo ?

Nous opérons dans le cadre d'une coentreprise, où la SNPC joue un rôle clé aux côtés de deux sociétés congolaises qui détiennent collectivement une participation de 25 %. La gestion de champs matures présente des défis importants, qui nécessitent une coordination étroite avec la SNPC à tous les niveaux. Nous organisons des réunions régulières pour nous aligner sur les plans de travail, les performances et les projets qui renforcent la sécurité, stimulent la production et améliorent la gestion des actifs. Notre étroite collaboration avec les dirigeants de la SNPC garantit que nos initiatives contribuent directement aux objectifs de croissance de la production du Congo.

AMMAT utilise une approche de la gestion des réservoirs basée sur les données. Quelles technologies et méthodologies utilisez-vous ?

Une initiative majeure est la modernisation de l'oléoduc reliant notre plate-forme de traitement de Loango aux plates-formes périphériques. Nous mettons également en oeuvre un programme d'atténuation des risques environnementaux en partenariat avec d'autres opérateurs.

En outre, nous avons lancé une campagne de remplacement des pompes obsolètes et de réactivation des puits, en utilisant des techniques avancées de workover telles que la modernisation des pompes ESP pour améliorer la production. En 2024, nous avons réaménagé avec succès trois plateformes à Loango et nous en réhabilitons actuellement deux autres dans le champ de Zatchi. Nous restons déterminés à intégrer des technologies de pointe dans nos opérations afin de maximiser l'efficacité et la durabilité.

Quelles sont les pratiques durables mises en oeuvre par AMMAT dans le cadre de ses activités ?

La durabilité est au coeur de notre approche de la gestion des actifs. Le secteur [du pétrole et du gaz] est au coeur de l'économie congolaise depuis les années 1970 et produit une solide main-d'oeuvre d'ingénieurs. Conscients de cette réalité, nous avons mis en place des partenariats avec des universités locales et accueillons actuellement trois diplômés dans nos divisions maintenance, informatique et HSE [santé, sécurité et environnement]. Cette initiative renforce les talents locaux et garantit la durabilité à long terme de nos activités.

AMMAT sera un sponsor platine au Congo Energy & Investment Forum (CEIF) en mars 2025. Quels sont vos objectifs pour cet événement ?

Notre principal objectif [au CEIF 2025] est de présenter AMMAT comme un partenaire fiable et engagé au Congo. Le pays nous a confié deux champs de production cruciaux, et nous voulons démontrer comment notre expertise en matière de gestion d'actifs apporte une valeur ajoutée. En outre, nous cherchons à étendre notre présence en amont au Congo et sur d'autres marchés.

Le fait d'être un sponsor platine nous permet d'avoir un impact fort, en soulignant notre engagement à respecter les réglementations locales, à collaborer et à mener des opérations durables. Cet événement constitue une excellente plateforme pour dialoguer avec les parties prenantes et renforcer notre rôle dans la stimulation de la croissance de l'industrie pétrolière et gazière du Congo.

Le premier Congo Energy & Investment Forum, qui se tiendra du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville, sous le patronage du président Denis Sassou Nguesso et avec le soutien du ministère des Hydrocarbures et de la Société nationale des pétroles du Congo, réunira des investisseurs internationaux et des acteurs locaux pour explorer les opportunités nationales et régionales en matière d'énergie et d'infrastructures. L'événement explorera les derniers projets de transformation du gaz en électricité et fournira des mises à jour sur les expansions en cours à travers le pays. (Source : Energy Capital & Power).