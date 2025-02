Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - GAE à la rescousse des maraîchers de Mayanga

Le coordonnateur de la Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Tsalissan Okombi, a remis le 11 février à Brazzaville du matériel aratoire, des intrants agricoles et des enveloppes financières à la Coopérative des maraîchers rive droite du Djoué, du quartier Mayanga, ainsi qu'à quelques jeunes désoeuvrés du 8e arrondissement, Madibou.

Propriétaire d'une superficie de 50 hectares, la coopérative des maraîchers a bénéficié du don de la GAE composé, entre autres, d'arrosoirs, de pelles, de brouettes à travers le projet « Matissa affaire », sous le sceau « Loboko ya DSN ». Un élan de générosité salué par les bénéficiaires. « Avec 300 exploitants agricoles, donc d'emplois directs, et plus de 1250 emplois indirects dont des grossistes et des tâcherons, nous produisons 70% des légumes consommés à Brazzaville », a expliqué le président de ce groupement, Philippe Fila.

Faisant la genèse de sa coopérative, il a indiqué que le monde était petit car leurs parents ont adhéré en 1979 à cet idéal engagé par le président Denis Sassou N'Guesso. « Nous, leurs enfants et petits-fils, le poursuivons. La plupart des jeunes actifs ont été sur le banc de l'école. Ils n'ont pas eu de difficultés pour s'intégrer puis réussir. Et nous sommes en train de nous moderniser. C'est ainsi que nous remercions GAE et le visionnaire qui avait très tôt compris les choses », a laissé entendre Philippe Fila.

Remettant le don aux bénéficiaires en guise de son soutien et son accompagnement aux initiatives entrepreneuriales, Digne Elvis Tsalissan Okombi est revenu sur son terme « Le patriarche » qui n'est autre que le président Denis Sassou N'Guesso. « Nous tous qui le soutenons, qui pensons être proches de lui, devons prendre sa main et soutenir tous ceux qui ont besoin de son appui. C'est pourquoi la main du patriarche est à Madibou pour aider notre coopérative, la coopérative des maraîchers. Ainsi, nous appuyons à 70% Brazzaville à consommer bio à travers vous », a-t-il promis.

Selon lui, l'heure de la polémique inutile et du discours est révolue, il faut passer aux actions afin de soutenir les plus vulnérables. « Il y a des femmes et des jeunes qui ont besoin que la main du patriarche puisse les appuyer dans le développement de leur business grâce auquel ils paient les études des enfants, se soignent, mangent, se déplacent et ont la paix. A ceux qui se battent pour s'en sortir, la main du patriarche doit vous appuyer. Elle vous appuie », a rassuré le coordonnateur de GAE, remettant des enveloppes d'argent à quelques débrouillards ambulants se trouvant sur les lieux. Chacun d'eux a reçu une somme de 50 000 FCFA pour développer son business.