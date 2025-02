Sénégal: Décès de Jimi Mbaye, guitariste de Youssou N'Dour et co-fondateur du groupe Super Étoile

Le monde de la musique sénégalaise en deuil du son si particulier du guitariste de l'orchestre Super Étoile de Youssou N'Dour. Jimi Mbaye, l'un des membres fondateurs du groupe, s'est éteint mardi 11 février à l'âge de 68 ans. Les hommages se multiplient au Sénégal, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux.

« La musique perd une icône », titre le journal L'Observateur. Le maestro et virtuose de la guitare Jimi Mbaye, de son vrai nom Mamadou Mbaye, n'est plus, mais il laisse derrière lui un immense héritage musical. Surnommé Jimi en référence à Jimi Hendrix, il a apporté une touche unique aux plus grands succès de Youssou N'Dour, comme sur l'introduction du morceau Birima.

Jimi Mbaye, natif de Dakar, était un véritable pilier du Super Étoile de Youssou N'Dour, qu'il a crée avec lui en 1979. L'histoire raconte que le père de Mamadou « Jimi » Mbaye, fervent croyant, interdisait à ses enfants de pratiquer la musique. Cela n'a pas empêché le jeune guitariste de fabriquer son premier instrument avec un fil de pêche et des canettes. À 13 ans, son frère aîné lui offre une guitare acoustique. Puis, à 18 ans, il se procure sa première guitare électrique et développe ce son si particulier : il associe les sons de la guitare traditionnelle ouest-africaine, appelée n'goni, et de la kora.

À 22 ans, Jimi Mbaye rencontre Youssou N'Dour et fonde avec lui le Super Étoile de Dakar. Les deux hommes ne se quitteront plus. « Je viens de perdre mon frère, mon ami et compagnon de plus de 40 ans », a réagi Youssou N'Dour sur les réseaux sociaux.