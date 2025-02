Algérie: Ballalou préside un atelier du Comité scientifique chargé de la mise à jour de la liste indicative du patrimoine mondial au pays

Alger — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a présidé un atelier de travail consacré au suivi des travaux du Comité scientifique chargé de la mise à jour de la liste indicative du patrimoine mondial en Algérie et à la préparation des dossiers de classement sur la liste du patrimoine mondial de la Convention de l'UNESCO de 1972, et ce dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du programme de valorisation du patrimoine culturel national d'importance universelle, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

A pris part aux travaux de ce comité, Mounir Bouchenaki, expert international en patrimoine mondial, ancien directeur général adjoint de l'UNESCO et ancien directeur général du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) dont "les contributions scientifiques ont permis le classement mondial de plusieurs sites culturels de pays arabes et africains".

Fort de sa grande expérience et expertise dans ce domaine, M. Bouchenaki a présenté les principaux mécanismes techniques et scientifiques ainsi que les étapes suivies par l'UNESCO pour la mise à jour de la liste indicative du patrimoine mondial.

Il a salué l'initiative de mise à jour et de révision de la liste indicative de l'Algérie, soulignant qu'elle "permettra une soumission officielle des dossiers de classement dès la première année suivant l'enregistrement de la nouvelle liste indicative".

Pour ce qui est des aspects techniques de la préparation de cette liste, l'expert a souligné "la nécessité d'inclure les sites naturels pour garantir un équilibre entre le patrimoine culturel et naturel, un aspect sur lequel insiste l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)".

Bouchenaki a également insisté sur "l'importance de définir avec précision le contenu de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle (VUE) des sites proposés, de déterminer les critères requis pour le classement et de vérifier les aspects relatifs à l'authenticité et à la bonne conservation, figurant parmi les normes essentielles du dossier de demande de classement mondial, rappelant la "nécessité d'avoir une vision claire sur la protection et la gestion des sites proposés".

Les interventions des experts sur l'état d'avancement de la préparation des dossiers relatifs à la mise à jour de la liste indicative nationale, qui comprend six (6) biens inscrits depuis 2002 et cinq (5) nouveaux biens, dont deux sites naturels, selon le même communiqué.

"Le débat franc et approfondi a permis de faire le point sur l'état d'avancement de l'ensemble des dossiers, qui connaissent un progrès significatif, indique le communiqué, notant que le défi relatif à la

présentation de la nouvelle liste indicative sera relevé dans les délais impartis.

Au terme de la réunion, le ministre a rappelé la programmation d'une rencontre par visioconférence, le 19 février 2025, avec des experts de l'UNESCO ainsi qu'avec des instances consultatives, à savoir l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), afin d'assurer un accompagnement scientifique et de soutenir le travail des experts nationaux, et ce avant le parachèvement des dossiers en cours d'étude", conclut le communiqué.