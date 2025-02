Algérie: Start-up - Algeria venture chapeaute la participation algérienne au salon LEAP Tech Conférence 2025 à Ryadh

L'Algérie participe à Ryadh (Arabie Saoudite), via l'accélérateur public des start-up Algeria venture (AV), à l'évènement technologique "LEAP 2025 Tech Conference", avec des start-up algériennes opérant dans divers domaines dont les ressources humaines, l'énergie, le commerce électronique et l'intelligence artificielle, indique AV dans un communiqué.

La participation algérienne à cet évènement qui se tient du 9 au 12 février, intervient à travers un programme d'accompagnement, conçu par Algeria venture et qui a permis à plusieurs startups algériennes de se préparer, s'articulant sur une mise en réseau à travers une facilitation des rencontres avec des investisseurs internationaux et des partenaires stratégiques, et sur la visibilité à même d'offrir une plateforme pour présenter les solutions innovantes made in Algeria sur la scène mondiale, précise la même source.

Placée sous le patronage du ministère de l'Economie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, cette participation témoigne "de l'engagement fort des autorités algériennes à soutenir et à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat" relève Algeria venture, notant que les start-up participantes "ont impressionné par leur créativité et leur potentiel à répondre aux défis technologiques et économiques actuels".

LEAP Tech Conférence a été aussi une occasion pour Algeria venture de mettre en lumière l'écosystème entrepreneurial national "en pleine expansion, notamment dans les domaines de la smart city, des ressources humaines, du pétrole et du gaz, de l'e-commerce et de l'intelligence artificielle (IA)", selon le communiqué.

Il s'agit, à travers cette participation, ajoute AV d'une "étape majeure dans la stratégie de développement de l'écosystème entrepreneurial national. Elle démontre la capacité des startups algériennes à rivaliser sur la scène internationale et à contribuer à la diversification de l'économie nationale".

Elle reflète aussi "le dynamisme de notre écosystème start-up et l'importance de l'accompagnement stratégique offert par Algeria Venture" qui fait part également de sa détermination à "poursuivre ses efforts pour positionner l'Algérie comme un hub d'innovation en Afrique et dans le monde", souligne la même source.