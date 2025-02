Algérie: Oman - Arkab souligne la disponibilité du pays à soutenir les projets de coopération et de partenariat

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a affiché, mercredi lors de sa rencontre avec une délégation officielle du Sultanat d'Oman, la disponibilité de l'Algérie à soutenir les projets de coopération et de partenariat relatifs à son secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

Les partenariats actuels et les opportunités futures ont été au centre de la rencontre entre M. Arkab et la délégation omanaise, conduite par le président de l'Autorité d'investissement d'Oman (OIA), Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre du suivi des conclusions de la visite d'Etat effectuée, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Sultanat d'Oman (28 au 30 octobre 2024).

Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Sultanat d'Oman auprès de l'Algérie et de nombre de présidents exécutifs de sociétés relevant de l'OIA, ainsi que de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Karima Tafer, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, et de cadres du ministère.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les perspectives de consolidation des relations de coopération, notamment dans le domaine de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, ainsi que les partenariats scellés entre les entreprises algériennes et omanaises, dont la coopération entre le Groupe "Sonatrach" et le Groupe "Suhail Bahwan" en matière de produits pétrochimiques et de production d'engrais, tels que l'ammoniac et l'urée.

L'accent a été également mis sur les perspectives de développement des projets communs, à l'instar du projet d'engrais basé à Arzew (Oran), outre la coopération entre "Sonatrach" et les sociétés "Abraj" et "Okio" pour l'exploration et la production en matière d'hydrocarbures.

M. Arkab a par là même présenté un aperçu du secteur de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables en Algérie, outre les grandes lignes du programme de développement du secteur, y compris les nouveaux cadres juridiques et règlementaires visant à drainer des investissements étrangers et à consolider les partenariats stratégiques.

Il a, par là même, évoqué les potentialités considérables dont regorge l'Algérie en matière d'exploration des hydrocarbures, de développement des gisements, des énergies nouvelles et renouvelables, en sus de l'exploitation et de la transformation des ressources minérales, indiquant que l'Algérie oeuvre à soutenir ce secteur à travers la modernisation de ses infrastructures et le renforcement de sa position en tant que principal fournisseur d'énergie sur les marchés internationaux.

De son côté, le chef de la délégation omanaise, a exprimé la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération et d'investissement en Algérie, notamment dans les domaines d'intérêt commun, ajoutant que le Sultanat veut bénéficier de l'expérience algérienne dans le secteur de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Il a également indiqué que cette coopération "reflète la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays et renforce les opportunités d'investissement commun, en vue d'atteindre le développement durable", ajoute la même source.

La rencontre a également permis d'explorer les possibilités d'investissement en Algérie, notamment dans les domaines de l'exploration et du développement des hydrocarbures, de la commercialisation du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que des énergies nouvelles et renouvelables, dont les énergies solaire photovoltaïque et éolienne en plus du développement de l'hydrogène vert.

Les discussions ont également porté sur les facilités qu'offre l'Algérie aux investisseurs, tout en insistant sur l'importance de renforcer la coopération dans le domaine des mines, notamment l'exploration, la production, l'exploitation et la transformation des ressources minérales, en sus de l'échange d'expertise dans ce domaine.

Au terme de la rencontre les deux parties ont souligné leur "engagement mutuel à développer les relations économiques entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman à travers le renforcement des partenariats stratégiques et la diversification des domaines de coopération mutuellement bénéfique".

Ainsi, "le ministre d'Etat a exprimé la volonté de l'Algérie d'assurer tout le soutien nécessaire en vue de renforcer la coopération", soulignant que "cette rencontre constitue une étape importante vers la réalisation d'une intégration économique au service des aspirations des deux pays".