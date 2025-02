Egypte: Dans le petit village de Kom Ghareeb, l'Eglise est un lieu d'accueil pour les plus petits et les plus nécessiteux

Kom Ghareeb — Ces jours-ci, l'Eglise copte célèbre le prophète Jonas. Il s'agit d'une fête très importante, caractérisée par trois jours de prière et de jeûne qui nous préparent à la période du Carême.

Anselmo Fabiano est un jeune missionnaire de la Société des Missions Africaines (SMA) arrivé en septembre dernier dans la maison SMA du quartier de Shoubra. Depuis plus d'un mois, il se trouve dans le village de Kom Ghareeb, au coeur de la campagne égyptienne, où il restera pendant les cinq prochains mois.

« Ici, les jours passent vite en cet hiver chaud et ensoleillé, où la neige et la pluie ne sont plus qu'un lointain souvenir », raconte-t-il à l'Agence Fides. « Au cours de ces dernières semaines, j'ai vécu de nombreuses expériences et j'ai pu apprécier la beauté d'une communauté jeune, enthousiaste dans la foi et très dynamique. Je suis submergé par l'affection et la générosité de ces gens simples, mais au grand coeur. Chaque fois que je marche dans les rues du village, lorsque les enfants me voient, ils commencent à crier, ils courent vers moi pour me saluer, pour m'inviter à jouer ou à manger quelque chose ensemble. Ils sont très curieux et intéressés, ils veulent apprendre et posent beaucoup de questions. Je me sens comme l'un d'entre eux et j'essaie, à ma petite échelle, d'être un témoin authentique de l'Évangile. »

« Il y aurait tellement d'expériences à raconter : les mariages, les premières communions, les nombreuses visites à domicile, les funérailles, les expériences avec les jeunes et les enfants. Parmi celles-ci, j'aime me souvenir de trois petites anecdotes. Le premier est lié à l'Eucharistie. Ici, la messe est célébrée avec du pain levé qui est préparé le samedi après-midi par un groupe d'enfants et d'adolescents avec l'aide d'un adulte. C'est beau de pouvoir vivre cette expérience avec eux, une expérience de foi et de vie, où le service devient prière. Leur joie et leur enthousiasme à m'apprendre à faire du pain sont pour moi un cadeau inestimable. Et puis, ce parfum de pain qui, brisé sur l'autel, devient le corps de Jésus, m'émeut à chaque fois.

« La deuxième histoire, poursuit le missionnaire, je peux l'intituler « Les enfants de la paroisse ». En effet, des familles très pauvres vivent autour de l'église, dans des situations humaines très compliquées et dramatiques. Je peux dire que les enfants ont trouvé leur deuxième maison dans la paroisse copte avec leur curé Abuna Iusif. Ils passent leurs journées après l'école ici, sur le parvis de l'église. Le prêtre les invite à manger quelque chose ensemble et souvent notre table devient un lieu de rencontre entre petits et grands. Même lorsqu'il y a des mariages ou des fêtes, on les voit pieds nus ou avec des sandales usées, là près des mariés ou avec les invités habillés de pied en cap. Cela me remplit de joie de savoir que l'Église est un lieu d'accueil pour les plus petits et les plus démunis.

« Enfin, je peux intituler la troisième épisode « le feu de l'hospitalité ». Chaque jour, nous rendons visite aux familles du village, une expérience merveilleuse qui nous permet de rencontrer les gens chez eux, de découvrir leur vie faite de joies et de difficultés, mais surtout de toucher du doigt leur foi authentique et profonde. Souvent, les visites se prolongent jusqu'après le coucher du soleil et se poursuivent alors autour du feu, avec un verre de thé ou de café chaud, pour se protéger du vent froid du désert. Et peu importe l'odeur de fumée ou la fatigue qui se fait sentir, mais la joie d'être ensemble et de pouvoir prier, allume et alimente le feu de la foi », conclut Anselmo.