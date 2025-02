Algérie: Appel à la promotion du discours religieux pour préserver les valeurs authentiques de la société

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé, mardi à Alger, à la promotion du discours religieux véhiculé via les différents médias et réseaux sociaux, de manière à ancrer la conscience nécessaire à la préservation des valeurs authentiques de la société algérienne.

Dans une allocution d'orientation prononcée lors des travaux d'une journée d'étude organisée à Dar El-Imam sur le thème: "Discours religieux via les médias durant le mois de Ramadhan", M. Belmehdi a exhorté les imams animant des émissions de radio et de télévision et intervenant sur les réseaux sociaux, à "promouvoir le discours religieux afin d'ancrer la conscience nécessaire à la préservation des valeurs authentiques de la société algérienne".

Il a affirmé, dans ce contexte, l'importance "d'un bon emploi" des réseaux sociaux au service du pays et du citoyen, notamment à travers l'attachement au référent religieux national, soulignant l'impératif de relancer un discours religieux et médiatique adéquat en vue de faire face aux phénomènes négatifs menaçant la cohésion de la famille et de la société.

Le ministre a préconisé, en outre, d'adopter des discours qui prônent la réforme sociale et éducative et le renforcement des rangs et du front interne du pays, mettant en garde contre "la diffamation ciblant aussi bien les organismes que les individus".

Evoquant nombre de point relatifs à la spécificité du mois de Ramadhan, le ministre a estimé qu'il est "essentiel d'adapter le discours religieux à la réalité quotidienne du citoyen, ce qui exige à titre d'exemple de mettre en lumière les normes de conduite dans les marchés, tout en veillant à ce que le discours religieux contribue à la lutte contre toute forme de cupidité, de gain rapide, de monopole et de triche".

Et d'ajouter, "le discours religieux doit également se focaliser sur la spiritualité du mois sacré, de même qu'il doit encourager le retour aux valeurs morales du Coran", et partant, prendre soin des fidèles se rendant aux mosquées afin qu'ils puissent accomplir leur devoir religieux en toute quiétude et sérénité".

A noter que cette journée d'étude a été ponctuée par la présence de membres de la commission ministérielle de la Fatwa, de professionnels des médias, et des influenceurs relevant du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs, outre la participation par visioconférence d'imams et de directeurs de wilayas.