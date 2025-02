Algérie: Salon national du livre d'Oran - L'industrie du livre au pays connaît une dynamique grâce au soutien du ministère de la Culture et des ARTs

Oran — L'industrie du livre en Algérie connaît une dynamique grâce à la contribution du ministère de la Culture et des Arts dans le soutien au livre, a affirmé le président du Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL), Ahmed Madi, en marge du Salon national du livre, qui se poursuit, mercredi au Musée public national des arts Modernes et contemporains (MaMo) à Oran.

"Cette dynamique se manifeste grâce à la politique adoptée par le ministère de la Culture et des Arts dans le domaine du soutien au livre, afin de le promouvoir, conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la promotion du livre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays", a souligné M. Madi, qui est également Directeur général de la Maison d'édition "El-Hikma" participant au Salon national du livre.

Dans ce contexte, le président du syndicat a salué l'initiative du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, relative à la distribution du livre et son acheminement vers le lecteur, à travers l'organisation d'au moins cinq à six salons à travers le pays et même à l'étranger, la qualifiant de "très importante et en même temps économiquement bénéfique".

A cet égard, il a précisé que le Salon national du livre, organisé au coeur de la ville d'Oran, a bénéficié du soutien total du ministère de tutelle pour permettre au livre d'atteindre le lecteur, et ce, en prenant en charge l'ensemble des frais des éditeurs (gratuité des stands d'exposition et de l'hébergement).

Madi a également invité les éditeurs participants à appliquer des réductions pouvant atteindre au moins 40% sur les livres exposés, en signe de reconnaissance pour le soutien offert par le ministère, afin de promouvoir la lecture.

Le président du Syndicat national des éditeurs du livre a également appelé à la création d'espaces gratuits dans chaque wilaya pour la vente de livres tout au long de l'année, "ce qui, a-t-il soutenu, faciliterait la distribution des livres à travers le pays et pour le bénéfice des lecteurs".

Concernant la commercialisation du livre à l'étranger, M. Madi a affirmé que "le livre algérien bénéficie d'une grande popularité et est très demandé dans le monde", précisant que le syndicat collaborera avec le ministère de la Culture et des Arts pour l'exportation du livre algérien.

Il a déclaré à ce sujet : "nous envisageons d'organiser des semaines culturelles pour promouvoir le livre algérien à l'étranger", annonçant la participation à trois salons, après le mois de Ramadhan, à Oman, au Qatar et en Tunisie.

Il a également fait savoir que le syndicat "SNEL" a signé, récemment, un accord avec l'Union des Editeurs égyptiens pour la distribution du livre algérien en Egypte et pour oeuvrer ensemble dans divers domaines de l'édition et de la

production du livre, et qu'il envisage de conclure des accords similaires avec les syndicats d'éditeurs de trois pays (Oman, Qatar, Tunisie).

A l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, le président du SNEL a affirmé que les portes de l'édition sont ouvertes aux chercheurs et aux universitaires spécialisés dans l'histoire nationale pour publier leurs ouvrages et bénéficier du soutien du ministère de la Culture et des Arts, ainsi que de celui des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Le Salon national du livre d'Oran, qui propose des séances de dédicaces, des conférences, des rencontres et des ateliers de formation pour les enfants et les personnes en situation de handicap, accueille plus de 90 éditeurs nationaux pour exposer leurs publications dans divers domaines.

Ce rendez-vous culturel, qui se poursuit jusqu'au 17 février, est organisé par le ministère de la Culture et des Arts à travers l'Agence algérienne pour le rayonnement Culturel (AARCE).