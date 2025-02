Afrique du Nord: L'Union des étudiants de Saguia El Hamra et Oued Daheb dénonce les conditions inhumaines des étudiants sahraouis dans les prisons de l'occupant marocain

Tipasa — L'Union des étudiants de Saguia El Hamra et Oued Daheb a dénoncé, mercredi à Tipasa, les conditions inhumaines des étudiants sahraouis dans les prisons de l'occupant marocain, appelant la communauté internationale à assumer la responsabilité de la détérioration de leur état de santé.

"Les étudiants sahraouis détenus dans les prisons marocaines, dont Aït Melloul 1 et 2, la prison de Salé et la prison de Marrakech, sont victimes de harcèlement, discrimination raciale et privation de tous leurs droits humains", a dénoncé la déclaration finale d'une rencontre organisée au Centre universitaire de Tipasa, dans le cadre de la célébration du 49e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), en présence de l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar.

L'Union des étudiants de Saguia El Hamra et Oued Daheb a ajouté dans la même déclaration, que les étudiants relevant du groupe des "Compagnons du chahid El Ouali", sont victimes de harcèlements et sont privés de passer leurs examens universitaires, avec une absence des conditions minimales de vie à l'intérieur des prisons dans lesquelles ils sont détenus, malgré leurs grèves de la faim, assurant qu'ils vont continuer à défier et à lutter contre leurs bourreaux en dépit de la détérioration de leur état de santé.

La déclaration finale tient les autorités d'occupation marocaines et les organisations internationales et de défense des droits de l'homme "pleinement responsables des abus auxquels sont exposés les étudiants sahraouis dans les prisons et campus universitaires marocains".

Un appel a été, en outre, lancé en direction des organismes des Nations Unies et des organisations internationales non gouvernementales des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, Amnesty International et la Croix rouge internationale, en vue d'intervenir pour protéger les étudiants sahraouis détenus dans les prisons de l'occupation marocaine.

A son tour, l'ambassadeur Taleb Omar a souligné dans son allocution à l'occasion, que "le peuple sahraoui poursuivra sa lutte en vue de rétablir sa pleine souveraineté sur ses territoires conformément au droit international et aux conventions de l'ONU".

Il a, également, relevé "l'échec de tous les outils et méthodes méprisables de l'occupant marocain visant à spolier le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination en lui imposant la politique du fait accompli et en recherchant le soutien des sionistes et de certaines puissances coloniales impérialistes".

L'ambassadeur sahraoui a évoqué, à ce titre, le "dernier échec en date" de l'occupant marocain au sein des juridictions internationales, rappelant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait statué le 4 octobre dernier que le peuple du Sahara occidental a le droit à l'autodétermination, et que tout accord concernant leur territoire doit obtenir leur consentement explicite.

"L'Union européenne s'est engagée au respect de ces décisions", a-t-il ajouté, précisant que la même cour de justice a affirmé que "le Sahara occidental et le Royaume du Maroc sont deux entités différentes et distinctes, et que le Maroc n'a pas de souveraineté sur le Sahara occidental".

L'ambassadeur sahraoui a aussi évoqué les méthodes "malveillantes" du régime d'occupation, consistant notamment en "le déplacement des Sahraouis, l'espionnage, la corruption, le trafic de drogue et l'expulsion d'observateurs internationaux", soulignant que "la lutte du peuple sahraoui, inspirée des peuples libres qui ont conquis leur indépendance avec les sacrifices des martyrs, se poursuivra sans relâche pour rétablir la pleine souveraineté de la RASD grâce aux hommes libres de par le monde".

"Nous avons la conviction que l'équilibre des pouvoirs penchera inévitablement vers la légitimité internationale, aussi longtemps que le peuple sahraoui restera attaché à son indépendance", a-t-il déclaré.

Organisées cette année sous le slogan "L'étudiant sahraoui, une conscience révolutionnaire et un principe inébranlable", à l'initiative de l'Union des étudiants sahraouis, les festivités de célébration du 49e anniversaire de la proclamation de la RASD se poursuivront durant trois jours au Centre universitaire Morsli Abdallah de Tipasa.