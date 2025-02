Algérie: Réunion du Gouvernement - Les préparatifs du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 et d'autres secteurs examinés

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des préparatifs liés à la commémoration du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, ainsi que des exposés relatifs à d'autres secteurs, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 12 février 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des préparatifs pour la commémoration du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, consacrée par Monsieur le Président de la République comme Journée nationale de la Mémoire, en hommage aux victimes de ces massacres odieux perpétrés par le colonialisme français et pour honorer et glorifier ces victimes et leur résistance héroïque pour la liberté et l'indépendance.

Le Gouvernement a également examiné un point de situation sur l'état d'avancement de certains projets inscrits au programme de développement du réseau routier d'Alger, dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics visant à décongestionner le trafic routier et à réduire la pression sur certains axes principaux, conformément aux instructions de monsieur le Président de la République données à cet effet.

Par ailleurs, le Gouvernement a entendu une communication sur la promotion de l'entrepreneuriat, des métiers et de l'auto-emploi dans le cadre du nouveau plan d'action relatif au développement de l'offre de formation professionnelle et son adaptation aux besoins du marché de travail, à l'amélioration de la qualité de la formation, ainsi que la promotion de l'esprit entrepreneurial parmi les diplômés des établissements de formation professionnelle.

Sur un autre volet, le Gouvernement a entendu une communication sur les laboratoires d'analyse et de contrôle de qualité et les perspectives de leur développement, portant sur un ensemble de mesures opérationnelles visant l'amélioration des mécanismes de contrôle de la qualité des produits, à la répression de la fraude et à la protection des consommateurs. Le Gouvernement a également passé en revue les différentes mesures prises pour assurer l'approvisionnement du marché national en produits essentiels et de large consommation.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur les procédures d'exploitation de la flotte nationale de transport maritime de voyageurs et de marchandises, à sa capacité maximale, et l'amélioration de la qualité des services fournis aux usagers, tout en soulignant l'importance de mise en oeuvre du projet de réforme des entreprises de transport maritime décidé par le Conseil des participations de l'Etat le 17-04-2023, afin de renforcer la contribution de ce secteur à l'accompagnement de la dynamique économique que connaît le pays".