Ile Maurice: «Le manque de main-d'oeuvre qualifiée représente un défi majeur...»

Il a pris ses fonctions à la fin de l'année dernière avec l'objectif de renforcer l'offre hôtelière du groupe en combinant innovation, durabilité et respect des valeurs locales. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie, le COO de Beau Vallon Hospitality met l'accent sur l'optimisation des opérations et l'amélioration de l'expérience client, tout en intégrant des produits locaux dans la gastronomie des établissements. Julien Glannes évoque également les synergies entre l'agriculture, l'immobilier et l'hôtellerie au sein du groupe, pour proposer une offre diversifiée et responsable. Il met en place des stratégies pour attirer et fidéliser les talents et souhaite que les hôtels Beau Vallon deviennent un vecteur de la culture locale, contribuant ainsi à la promotion de Maurice à l'international.

Vous avez rejoint Beau Vallon Hospitality, pôle hôtelier du groupe Beau Vallon, à la fin de l'année dernière en tant que Chief Operating Officer (COO). Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce rôle et ce groupe en particulier ?

Ce qui m'a immédiatement séduit chez Beau Vallon Hospitality, ce sont sa vision et ses valeurs, qui reposent sur l'authenticité, la durabilité et le respect des communautés locales, que je partage pleinement. En tant que groupe en pleine expansion, il offre de nombreuses opportunités de développement dans une région riche en culture et en patrimoine. J'ai été particulièrement motivé par l'idée de contribuer à valoriser ces atouts à travers une approche hôtelière responsable et innovante.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie, comment comptez-vous mettre à profit votre expertise pour contribuer à la vision de Beau Vallon Hospitality ?

Mon parcours dans la gestion hôtelière m'a enseigné l'importance d'allier innovation et authenticité. Mon objectif est d'apporter une valeur ajoutée aux initiatives existantes au sein des établissements, pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. Cela passe par l'optimisation des parcours clients via des solutions numériques, le développement de formations spécifiques pour nos équipes et la mise en place de programmes qui mettent en avant l'authenticité de notre offre. Je souhaite aligner nos opérations avec des standards d'excellence tout en intégrant pleinement les richesses locales dans l'identité de nos hôtels.

Le groupe Beau Vallon est bien implanté dans l'agriculture et l'immobilier. Comment comptez-vous renforcer et harmoniser les synergies entre l'hôtellerie et ces autres secteurs dans votre rôle de COO ?

Les synergies entre nos différents secteurs sont au coeur de notre stratégie, car elles permettent de proposer une expérience qui reflète l'ADN du groupe. Par exemple, le développement des circuits courts nous permet d'intégrer les produits de notre pôle agricole dans la gastronomie de nos hôtels, consolidant ainsi notre concept «from farm to fork». Nous travaillons également sur des initiatives conjointes avec le pôle foncier pour offrir des activités immersives et des offres exclusives dans l'arrière-pays aux futurs résidents.

Nous collaborons sur des projets de développement innovants, en intégrant des principes écologiques et durables. Pointe d'Esny Le Village illustre concrètement les synergies que nous cherchons à exploiter, en mettant en valeur l'environnement exceptionnel et les opportunités qu'il offre. Notre objectif est de renforcer les complémentarités entre nos différents pôles et de développer des projets ambitieux, qui soutiennent une croissance équilibrée et responsable, tout en contribuant au rayonnement de la région.

Votre parcours inclut des postes de direction dans des établissements prestigieux en Europe et à Maurice. Quelles sont les différences majeures que vous avez constatées dans la gestion hôtelière et comment ces expériences vous préparent-elles à ce rôle à Maurice ?

Les différences entre l'Europe et Maurice en matière de gestion hôtelière sont notables. En Europe, les séjours sont souvent courts et orientés vers les affaires ou le tourisme culturel, ce qui pousse les clients à passer moins de temps à l'hôtel et à privilégier des formules flexibles, comme le petit-déjeuner uniquement. À Maurice, en revanche, les séjours sont généralement plus longs, d'une à deux semaines, ce qui nécessite une offre diversifiée d'activités, de restauration et de services pour enrichir leur expérience locale.

La gestion des saisonnalités varie également. En Europe, elle est influencée par des événements comme les fêtes de fin d'année ou les manifestations sportives, tandis qu'à Maurice, elle est davantage liée au climat. Ces variations ont un impact direct sur les taux d'occupation et la planification des opérations. En ce qui concerne le recrutement, l'Europe bénéficie d'une main-d'oeuvre qualifiée, attirée par des formations académiques spécialisées et des opportunités dans des établissements de renom. À Maurice, le manque de main-d'oeuvre qualifiée représente un défi majeur, nécessitant la mise en place de stratégies innovantes pour attirer et fidéliser les meilleurs profils. Ces expériences m'ont permis d'apprendre à adapter les standards internationaux aux besoins locaux tout en valorisant les spécificités culturelles. C'est cette approche que je souhaite apporter à Beau Vallon Hospitality.

En tant que nouveau COO, quelles sont vos priorités pour Beau Vallon Hospitality dans les mois à venir ?

Ma priorité principale est d'assurer la croissance opérationnelle et financière de nos trois hôtels, tout en renforçant leur identité propre. Pour y parvenir, je m'engage sur plusieurs axes stratégiques : l'excellence opérationnelle, une attention méticuleuse aux détails, un engagement fort en matière de durabilité et la mise en valeur de l'authenticité locale.

Dans le cadre de votre nouveau rôle, comment voyez-vous le développement durable et l'intégration des pratiques écologiques dans vos hôtels ?

Le développement durable occupe une place centrale dans la stratégie de Beau Vallon Hospitality. Comment concrètement ces valeurs se manifestent elles dans nos actions au quotidien ? Plusieurs actions alignées avec des standards internationaux sont déjà mises en place pour réduire notre empreinte carbone tout en maximisant notre impact positif sur l'environnement et les communautés locales. Parmi nos engagements, nous avons instauré des projets comme le compostage des déchets alimentaires, la réduction des plastiques à usage unique et l'utilisation d'énergies renouvelables.

Nous collaborons également avec des experts locaux pour restaurer les écosystèmes marins et promouvoir les plantes endémiques dans nos jardins. Ces valeurs, que je soutiens avec conviction, se reflètent également dans la mise en place de programmes de sensibilisation à l'environnement pour nos clients et collaborateurs. Pour aller plus loin, nos hôtels ont créé un comité de durabilité, chargé de coordonner les actions en cours et de proposer de nouvelles initiatives. Ce comité joue un rôle clé dans la construction d'un modèle d'hôtellerie responsable, durable et en harmonie avec l'identité locale de notre région.

La gestion des ressources humaines est un défi dans le secteur hôtelier. Quelles stratégies envisagez-vous pour attirer et fidéliser les talents au sein des hôtels de Beau Vallon Hospitality ?

La gestion des ressources humaines et l'attractivité des métiers de l'hôtellerie représentent aujourd'hui un enjeu majeur, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et de concurrence accrue, tant au niveau local qu'international. Attirer et fidéliser les talents est essentiel pour garantir la pérennité et la qualité de nos services. Pour répondre à ce défi, nous développons une Employee Value Proposition qui va bien au-delà de la rémunération. Elle inclut des opportunités d'évolution de carrière, des formations adaptées aux besoins de nos collaborateurs, un système de reconnaissance valorisant les performances individuelles et collectives, ainsi qu'une amélioration continue de la qualité de vie au travail.

La communication interne joue également un rôle clé : nous souhaitons que nos collaborateurs deviennent de véritables ambassadeurs de la marque Beau Vallon Hospitality. Cela passe par la reconnaissance de leurs contributions et la mise en avant de nos succès collectifs. Parallèlement, nous renforçons notre image externe en positionnant Beau Vallon Hospitality comme un employeur de choix, grâce à une culture d'entreprise collaborative et respectueuse. Enfin, nous mettrons en place des programmes de mentorat, des avantages sociaux adaptés et des projets qui permettront à nos collaborateurs de se sentir valorisés et pleinement engagés à long terme. Ces initiatives nous permettront non seulement de recruter de nouveaux talents, mais aussi de les retenir dans un environnement de travail motivant et épanouissant.

Comment percevez-vous le rôle de vos hôtels dans la valorisation de la culture locale et la promotion de l'île à l'échelle internationale ?

Nos hôtels occupent une place essentielle dans la mise en valeur de l'identité culturelle et historique unique du sud-est de Maurice. Grâce à leur riche histoire et leur lien étroit avec le territoire, nous souhaitons offrir à nos clients des expériences immersives qui les connectent au patrimoine local, qu'il s'agisse de traditions artisanales, de festivals culturels ou de visites de sites historiques emblématiques. Ces découvertes permettent à nos visiteurs de saisir les multiples facettes de l'île et de créer des liens personnels avec sa culture.

Nos hôtels sont bien plus que de simples lieux de séjour : ils servent de vitrines pour un tourisme durable et responsable. Nous encourageons nos clients à explorer l'île tout en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. De plus, nous collaborons étroitement avec les communautés locales pour soutenir l'économie régionale et promouvoir des produits et savoir-faire authentiques. En nous impliquant activement dans la valorisation de la culture et de l'écologie locales, Beau Vallon Hospitality s'engage à faire rayonner Maurice à l'échelle internationale, en veillant à ce que chaque visiteur reparte avec une expérience enrichissante et un souvenir unique de l'île et de ses habitants.