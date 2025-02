Ile Maurice: Des réformes structurelles pour une trajectoire de croissance saine et inclusive

La 16e édition de SBM Insights, le bulletin d'analyse économique du groupe bancaire d'État, suggère des voies possibles et des réformes structurelles susceptibles d'aider à promouvoir «une trajectoire de croissance saine, inclusive et durable pour le pays». Elle évalue, par ailleurs, la performance macroéconomique du pays, dresse un tableau des défis et contraintes auxquels sont confrontés les secteurs réel, financier, fiscal et extérieur, parmi d'autres thématiques.

Nuvin Balloo, Group Chief Strategy Officer de SBM Holdings Ltd et rédacteur principal du rapport, estime que tout en disséquant les impératifs auxquels le pays fait face et en prenant en compte le contexte mondial, ce bulletin d'analyse économique a été, à certains égards, guidé par les nouveaux chiffres macroéconomiques indiqués dans le rapport State of the Economy produit par le gouvernement. «Nous constatons que Maurice doit approfondir et renforcer les efforts visant à atteindre une croissance saine et robuste dans la durée, tout en générant des opportunités sociales significatives pour la population. Alors que le programme gouvernemental 2025-29 est instructif et nous donne déjà plusieurs pistes pour le progrès du pays, notre rapport dresse une liste de propositions de réformes structurelles susceptibles de soutenir l'avancement du pays à moyen terme.» Par ailleurs, dit-il, on est conscient que «la résolution des contraintes structurelles auxquelles le pays est confronté pourrait prendre du temps, compte tenu de leur ampleur et de leurs ramifications, le rapport met néanmoins en exergue l'importance d'appuyer ces réformes sur des fondements solides».

Reconnaissant les avancées dans certains domaines, le rapport analyse certaines inefficiences structurelles ayant conduit à cette situation et propose des voies à explorer pour soutenir le progrès inclusif et durable du pays. À cet effet, le rapport s'est notamment penché sur la dynamique du marché du travail, le problème de vieillissement de la population, les enjeux de développement durable et l'importance de l'émergence de nouvelles industries, notamment les économies bleue et verte.

Le rapport reconnaît que les ambitions affichées du gouvernement pour réduire les contraintes structurelles qui entravent la croissance et revitaliser l'économie constituent un pas important dans la bonne direction. À ce titre, le programme gouvernemental 2025-29 a défini une nouvelle voie de développement pour Maurice, tout en forgeant un pacte social avec la population. Le rapport SBM Insights, tout en saluant ces aspirations, souligne qu'un Medium-Term National Economic Transformation Agenda peut être élaboré pour accompagner le pays dans ses démarches et ses initiatives de développement.

Le programme national de transformation économique pourrait être soutenu par un plan de réforme à sept volets, articulé autour des axes stratégiques suivants : (i) augmenter la productivité et la compétitivité du pays par le biais de réformes structurelles, tout en stimulant le climat d'investissement et l'emploi ; (ii) favoriser le développement régulier et soutenu de nouveaux piliers sectoriels, tout en accélérant l'élargissement de l'espace économique ;

(iii) stimuler les exportations du pays, tout en diversifiant les marchés et en renforçant la connectivité du pays aux marchés internationaux; (iv) propulser le centre financier international de Maurice sur la voie d'une croissance supérieure ; (v) parvenir à un développement économique durable et «vert» ; (vi) améliorer la santé des finances publiques et réduire les ratios d'endettement grâce à un plan d'assainissement budgétaire à moyen terme crédible, solide et pérenne ; et

(vii) ancrer les initiatives de croissance sur des fondamentaux solides.

Quid des facteurs clés de succès de ce plan de réforme pour le pays ? Nuvin Balloo soutient qu'ils pourraient, entre autres, comprendre un certain nombre d'éléments. Soit (i) adopter une approche raisonnable et responsable à tous les niveaux ; (ii) renforcer les synergies et les dialogues entre le secteur public et le secteur privé, tout en instillant les éléments de confiance et de coopération ; (iii) parvenir à une mobilisation et à une affectation efficaces de la main-d'oeuvre et du capital ; (iv) renforcer les capacités et l'impact stratégique des organismes du secteur public, en s'appuyant sur les notions de responsabilité et d'indépendance;

(v) promouvoir le recours, ciblé, à la main-d'oeuvre et aux capitaux étrangers ; et (vi) assurer une synchronisation efficace entre les politiques fiscales et monétaires des autorités du pays.