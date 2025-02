Cameroun: Jean-Pierre Nsamé à un but de la légende

Jean-Pierre Nsamé est aux portes de l'histoire. Une seule réalisation le sépare du statut de meilleur buteur absolu de la Super League suisse.

L'attaquant camerounais a frappé fort dimanche en inscrivant un doublé face au FC Zurich, portant son total à 111 buts et égalant ainsi Marco Streller au sommet du classement des buteurs du championnat. Un accomplissement qui assoit un peu plus son statut parmi les artilleurs les plus redoutables du football helvétique.

À 31 ans, Nsamé atteint ce cap en s'appuyant sur une constance impressionnante et une efficacité clinique devant le but. Véritable point d'ancrage, il domine les défenses par son gabarit imposant (1,88 m pour 91 kg) et son sens du placement. Depuis près d'une décennie, il est une figure incontournable du championnat suisse, où il s'est forgé une réputation d'avant-centre impitoyable.

Son apogée, il l'a connue sous les couleurs des Young Boys, avec qui il a glané six titres de champion et terminé trois fois meilleur buteur du championnat (2020, 2021, 2023). Il détient par ailleurs le record du plus grand nombre de buts inscrits sur une saison de Super League avec 32 réalisations en 2019/2020.

Actuellement prêté à Saint-Gall par le club italien de Côme, Nsamé a rejoint l'effectif pour engranger du temps de jeu. Mais il n'a pas tardé à démontrer qu'il restait l'un des finisseurs les plus létaux du championnat. Son doublé contre Zurich le place désormais en position idéale pour effacer Streller des tablettes dès le week-end prochain, face à Yverdon, une équipe contre laquelle il a déjà trouvé le chemin des filets sous le maillot des Young Boys.

"Une immense fierté"

Interrogé par Blue Sport après son doublé, Nsamé n'a pas caché sa satisfaction d'atteindre un tel cap dans sa carrière :

« Oui, c'est une immense fierté d'égaler ce record. Je peux dire avec honneur que je partage désormais la table de Marco Streller, qui a marqué l'histoire du football suisse. »

Streller, figure emblématique du FC Bâle, avait pris sa retraite en 2015 en laissant son record intact. Mais Nsamé a désormais l'occasion de le détrôner et d'inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la Super League.

L'ancien attaquant bâlois a conservé son record pendant près d'une décennie, mais face à un Nsamé toujours aussi affamé, il semble désormais en sursis.

Un record en ligne de mire

Avec encore 15 journées à disputer, Nsamé a toutes les cartes en main pour s'emparer seul de ce record.

Dès dimanche, contre Yverdon, il aura l'occasion de faire sauter le verrou et d'inscrire le but qui fera de lui le meilleur artificier de l'histoire de la Super League. Connaissant son instinct de buteur et l'animation offensive de Saint-Gall, il ne serait pas surprenant de le voir franchir cette étape plus tôt que prévu.

S'il est désormais à égalité avec Streller sur l'ère Super League, Nsamé reste encore derrière Peter Risi au classement des buteurs historiques du football suisse.

Entre 1970 et 1984, Risi a inscrit 197 buts avant la création officielle de la Super League en 2003. Mais pour l'instant, Nsamé a un autre objectif : s'imposer seul comme le plus grand buteur de l'ère moderne du football helvétique.

Au-delà du record, sa trajectoire est une véritable source d'inspiration pour les jeunes attaquants africains rêvant d'imposer leur griffe sur le Vieux Continent. De Young Boys à l'Italie en passant par Saint-Gall, Nsamé a bâti son parcours sur l'adaptation, la persévérance et une soif insatiable de buts. Un état d'esprit qui fait de lui un attaquant d'exception.