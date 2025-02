Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - Le trophée tant convoité peut-il revenir en terre nord-africaine ?

Le Maroc accueillera la plus grande compétition de football d'Afrique du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Une compétition au cours de laquelle 24 nations africaines se disputeront le trophée le plus prestigieux d'Afrique, actuellement détenu par un pays d'Afrique de l'Ouest notamment les Eléphants de la Côte d'Ivoire

L'Algérie a été la dernière nation nord-africaine à remporter le trophée de la CAN en 2019 en Egypte, après un succès des Fennecs face aux Sénégal en finale. Un deuxième titre dans la compétition après un premier succès glané en 1990.

Avant le triomphe de l'Algérie, l'attente de l'Afrique du Nord durait presqu'une décennie, la dernière victoire d'une équipe de cette partie du continent remontant en 2010 lorsque l'Egypte soulevait son dernier trophée de la CAN, soit le troisième consécutif en Angola. Le pays des Pharaons totalise 7 trophées au total, ce qui en fait la nation la plus titrée de la compétition.

Avant les trois titres consécutifs des Pharaons, la Tunisie avait remporté son premier trophée à domicile en 2004, un exploit dont le Maroc cherchera à s'inspirer lorsqu'il accueillera la compétition dans quelques mois.

En plus d'être le pays hôte, les Lions de l'Atlas sont actuellement la nation africaine la mieux positionnée au classement FIFA. Avec le soutien des fans à travers les six villes hôtes de la compétition, le pays espère mettre fin à près de cinq décennies d'attente, leur dernière et unique victoire dans la compétition remontant à 1976.

Le Maroc est logé dans une poule A difficile en compagnie du Mali, puissante nation de football d'Afrique de l'Ouest, de la Zambie, vainqueur de la compétition en 2012 et des Comores, une équipe imprévisible qui fait sa deuxième apparition dans la compétition.

Les Égyptiens, quant à eux, feront face à une rude bataille contre l'Afrique du Sud dans le groupe B.

Ils auront à coeur de prendre leur revanche sur les Bafana Bafana, leurs bourreaux en huitième de finale en 2019 à domicile. Outre les champions d'Afrique de 1996, les égyptiens défieront l'Angola, une équipe qui connait une montée en puissance et le Zimbabwe.

Dans le groupe C, la Tunisie affrontera les Super Eagles qui ont échoué en finale en Côte d'Ivoire l'année dernière, ainsi que les co-organisateurs de 2027, l'Ouganda et la Tanzanie, qui porteront haut les couleurs de la région de l'Afrique de l'Est lors de la compétition de cette année.

Les Fennecs qui visent un troisième titre africain, doivent d'abord vaincre le Burkina Faso, la Guinée équatoriale ainsi qu'une courageuse équipe du Soudan dans un Groupe E très imprévisible.

Palmarès des équipes d'Afrique du Nord à la CAN depuis leur création

L'Égypte détient le record de victoires à la CAN CAF TotalEnergies avec sept trophées. Elle est suivie de l'Algérie avec deux titres. Le Maroc et la Tunisie ont une victoire chacun.

· Algérie X2 (1990, 2019)

· Égypte X7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

· Maroc X1 (1976)

· Tunisie X1 (2004)

