Afrique: La radio un pilier de l'information et de la résilience pour le continent

Chaque 13 février, le monde célèbre la Journée mondiale de la radio (JMR), une date instituée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012. Cette journée met en lumière le rôle crucial de la radio dans la diffusion, le traitement de l'information, la communication et la cohésion sociale, en particulier dans les situations d'urgence.

Pour cette année 2025, la Journée Mondiale de la Radio se célèbre sous le thème « Radio et changement climatique ».

Pour Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO, « cette année, nous rendons hommage aux différentes modalités selon lesquelles ce média peut constituer un outil d'adaptation au dérèglement climatique et d'atténuation de ses effets, dans le monde en évolution rapide qui est le nôtre ».

Il faut dire que la radio demeure un outil vital pour informer et alerter les populations lors des événements nationaux, régionaux et même internationaux, tels que les résultats d'élections présidentielles, les catastrophes naturelles ou encore les conflits géopolitiques.

Accessible et peu coûteuse, elle est souvent le premier média à diffuser des informations cruciales lorsqu'internet et les réseaux mobiles deviennent inopérants.

En Afrique, par exemple, où l'accès à internet reste inégal, les stations de radio locales jouent un rôle majeur dans la diffusion d'informations de proximité et de sensibilisation aux risques climatiques.

L'Afrique, un continent où la radio reste un allié incontournable

Alors que le numérique transforme les médias, la radio conserve une place prépondérante en Afrique, avec un taux d'écoute toujours élevé.

Les radios rurales et communautaires, souvent en langues locales, permettent de toucher un large public, y compris les populations éloignées des grandes villes. Elles sont aussi un espace de libre expression et de participation citoyenne, favorisant le dialogue social et la démocratie au travers des échanges, c'est ce que précise ONU Info.

Un levier d'éducation et d'esprit critique

Nonobstant cela, les Nations unies soulignent l'importance de la radio dans l'éducation aux médias et à l'information (EMI).

À travers des programmes interactifs et des débats, elle aide les auditeurs à développer un esprit critique face à la multitude de sources d'information, luttant ainsi contre la désinformation et les fausses nouvelles, c'est du moins ce qu'indiquent les Nations Unies.

En Afrique, on compte une multitude de radios, travaillant dans le formel comme dans l'informel.

En République démocratique du Congo (RDC), par exemple, les radios communautaires comme Radio Okapi remplissent cette mission énoncée par ONU Info en diffusant des programmes éducatifs, informatifs et de sensibilisation.

Il faut surtout noter qu'en cette journée mondiale de la radio, il est essentiel de rappeler que ce média, bien que traditionnel, reste l'un des plus puissants et résilients. Pour les personnes aux âges avancés, en milieu rural comme urbain, partout ailleurs, la radio continue d'être un outil de proximité, d'information et d'émancipation des populations.